Какие перемены, когда идет война? Ада Роговцева рассказала, почему поддерживает Порошенко (видео)

Украина

Народная артистка Украины и СССР Ада Роговцева считает, что любые перемены в стране невозможны, пока на востоке продолжаются военные действия. И прежде чем начинать изменения, нужно остановить войну, а в этом деле самый большой опыт у президента Петра Порошенко. Об этом она сказала в интервью телеканалу в Житомире, где находилась со спектаклем «Будьте как дома».

«Какие изменения, когда идет война? Что изменять? Нужно остановить войну, сейчас нужно именно этим заниматься. И, как мне кажется, никто другой помимо Петра Алексеевича не сделает так много на дипломатической ниве», — уверена Ада Роговцева.

По ее мнению, нынешний глава державы хорошо известен на международной арене, он знает, с кем из мировых лидеров вести переговоры о продлении антироссийских санкций — предпринятые им усилия уже начали приносить реальные результаты.

Если же придет некий «новый человек», которого никто не знает, и который сам ни с кем не знаком — что он сможет сделать?

«Я представила, и мне стало страшно», — отмечает народная артистка.

По ее словам, сейчас некоторые кандидаты начинают «вакханалию» с выборами, в результате которой Украине может быть нанесен непоправимый урон.

«Поэтому я подумала-подумала, проанализировала, и согласилась быть у Петра Алексеевича доверенным лицом», — рассказывает Ада Роговцева.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия на заседании 22 февраля зарегистрировала доверенных лиц кандидата в президенты Петра Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе. В частности, на очередных выборах Президента Украины доверенными лицами Петра Порошенко зарегистрированы первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, майор ВСУ, командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Александр Порхун, актриса Ада Роговцева и писатель, дипломат Юрий Щербак.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ада Роговцева заявила о том, что жители России считают украинцев вымышленным народом — их приучили, что украинцы хуже, что это несуществующий народ, придуманный язык, «младший брат», что Крым российский и Севастополь «русский город», — это укоренялось не один десяток лет. Поэтому их нельзя переговорить, переучить — от них лучше просто изолировать себя. Высказывания известной украинской и советской актрисы вызвали большой резонанс в Сети. В частности, российский певец Юрий Лоза заявил, что Роговцева уже достаточно пожилая женщина, поэтому не стоит воспринимать ее заявления всерьез.

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