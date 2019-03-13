Можно делать вечно: Супрун развеяла 5 мифов о вакцинации

Здоровье

Глава Минздрава Ульяна Супрун развенчала самые популярные мифы о вакцинации. Это следует из ее сообщения в Facebook.

«Одна из вещей, которую можно делать вечно, — разрушать мифы о вакцинации», — написала она.

Он поочередно опровергла каждый миф.

Миф 1: введение трехкомпонентной вакцины вредно. Также опасно вводить ребенку сразу несколько вакцин, потому что это перегружает иммунитет, а если в организме уже есть антитела, вводить вакцину нельзя.

Такое ошибочное восприятие сформировалось из-за представления — чем больше микробов попадает в организм, тем сильнее перегружается иммунная система. Однако это утверждение существенно недооценивает силу иммунной системы и даже наоборот, переоценивает количество «чужеродного» вещества — антигенов, содержащих вакцины. Микробы, которые являются причиной той же боли в горле или простуды, дают ребенку больше антигенов, чем любая вакцина.

Так же ничем не грозит вакцинация людям, у которых уже сформировался иммунитет к болезни. Это безопасно и не имеет негативных последствий.

Миф 2: вакцины против кори (КПК) обладают способностью подавлять иммунитет, поэтому в период эпидсезона гриппа категорически нельзя проводить массовую вакцинацию против кори.

Исследования указывают на обратное. Ученые анализировали отдельные случаи бактериальных и вирусных инфекций в популяции в течение так называемых «периодов риска» после прививки (0−30 дней, 31−60 дней и 61−90 дней). Их вывод — вакцина КПК не повышает риски этих инфекций.

Миф 3: вакцины должны отвечать «иммунным потребностям нации». Лучше пользоваться вакцинами, которые производятся внутри страны, а не закупать их за рубежом.

Как не бывает никаких «иммунных потребностей нации», так болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии.

В выработке вакцины ключевое — не страна, не национальная принадлежность людей, которым она вводится, а качество и требования к производству, которые за последние 15−20 лет стали еще более жесткими.

Миф 4: вакцины вызывают аутизм.

Вакцинация не приводит к аутизму. Центр контроля и профилактики заболеваний в США, медицинский институт Национальной академии наук Великобритании и британская Национальная служба здравоохранения провели исследование и опровергли какую-либо связь между вакциной и возникновением аутизма. Также существует более десятка исследований, результаты которых опровергают связь между вакцинацией и развитием аутизма.

Миф 5: вакцинация против кори запрещена в Японии.

В Японии не запрещена вакцинация против кори. Наоборот — в этой стране прививки против кори и краснухи входят в плановый календарь вакцинации Японии. Сейчас в этой стране высокий уровень иммунизации против кори. Так, в 2016 году уровень охвата вакцинацией составил 97% (первая доза в возрасте одного года) и 93% (вторая доза в 5−6 лет).

По словам Супрун, прививка — самый безопасный способ защититься от инфекционных болезней и преодолеть их навсегда.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Супрун дала ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против кори.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter