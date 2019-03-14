- 2:20 «Крым вместо пенсий»: в Москве прошли одиночные пикеты против аннексии полуострова
- 1:55 Погибли 65 человек, разрушены пять мостов и дома: в Зимбабве бушует тропический циклон "Идай"
- 1:21 "Это, конечно, "Оскар"!": яркая пародия немцев на кремлевских пропагандистов взорвала соцсети
- 0:55 Дело Лесина: экс-главе "Газпром-Медиа", скорее всего, сломали шею
- 0:08 «Путин мечется, как палач», — Чубаров о посещении президентом РФ оккупированного Крыма
- 23:37 «Голос Країни-9»: состоялся первый совместный танец Дана Балана и Тины Кароль
- 23:17 У Ахметова объяснили зарево над «Азовсталью»
- 22:55 В магазинах Донецка пустые полки: в сеть попали свежие фото
- 22:21 Ни торга, ни подковерных договоренностей по Крыму не будет, — Порошенко
- 21:58 Боевики "ЛНР" разродились очередным фейком, показав "липового" перебежчика из ВСУ
18 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит аллерголог Татьяна Бондаренко
— На что весной часто возникает аллергия?
— На плесень. Этот непростой аллерген приводит к появлению так называемого синдрома таяния снега, — отвечает аллерголог, иммунолог, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко. — Как только сошел снег и люди начали заниматься садом-огородом, споры плесени, находящиеся в прелой листве, прошлогодней траве, сырой почве, начинают размножаться. Они попадают в дыхательные пути, раздражают их, вызывая аллергический ринит, обострение бронхиальной астмы. Усугубляет ситуацию отключение отопления, уборка и проветривание закрытых на зиму дач, сараев, погребов. Плесневые грибки чувствуют себя вольготно, а многие люди начинают чихать, жаловаться на отечность носа, век, слезотечение, зуд в глазах, иногда — приступы кашля. Реакция на плесень может длиться круглый год, но обострения часто случаются весной и осенью.
— Многие люди сначала принимают проявления аллергической реакции за обычную простуду. В чем разница?
— При контакте с аллергеном симптомы обычно развиваются молниеносно: уже через секунду после встречи с «врагом» человек начинает чихать. Простуженного человека сначала беспокоят ухудшение самочувствия, слабость, а потом он начинает чихать. Причем редко и глубоко, чтобы вытолкнуть инфекционного возбудителя. Тот, кто страдает поллинозом, чихает много раз, но поверхностно. Людей с аллергией беспокоит выраженный зуд, который может быть даже на небе, задней стенке глотки. Температуры обычно нет, и только изредка она повышается до 37—37,1 градуса.
Какие исследования помогают определить аллерген? Что делать, если в доме завелась плесень? Как избавиться от поллиноза? Чем лечить холодовую аллергию?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 18 марта, с 11:00 до 12:00 ответит аллерголог кандидат медицинских наук Татьяна Николаевна Бондаренко.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 28 марта
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», людям, страдающим аллергией на арахис, раз в месяц нужно делать прививку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...