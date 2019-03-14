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Вместо Фьюри — два боя с Джошуа: Уайлдер получил предложение на 100 миллионов
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья), владеющий поясом WBC, получил весьма выгодное предложение от стримингового сервиса DAZN.
Как сообщил в своем Twitter спортивный журналист Майк Коппинджер, 33-летний боксер в случае подписания контракта получит 100 млн долларов. «Согласно этому контракту, наличие которого подтвердил со-менеджер американца, Деонтей получит 20 млн долларов за обязательную защиту своего пояса WBC против Доминика Бризила и 80 млн за два поединка с Энтони Джошуа, по 40 млн за каждый. Сейчас команда Деонтея Уайлдера обсуждает данное предложение.
Одно можно сказать точно — в следующем бою Уайлдер будет защищать свой титул против Бризила. 19 марта в Нью-Йорке состоится пресс-конференция. В этот день станет известно, на какой платформе пройдет поединок Уайлдер с Бризилом — на Showtime PPV или DAZN", — написал Коппинджер.
Напомню, что команда Уайлдера длительное время вела переговоры с Тайсоном Фьюри по поводу боя-реванша. Уже были обговорены практически все детали, включая космические гонорары боксеров, но в итоге британец отказался от возможности проведения боя уже сейчас, за что Деонтей назвал его «трусом».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер рассказал, когда будет драться с Джошуа.
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