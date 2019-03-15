Здоровье

В Украине обнаружили опасную инфекцию, от которой нет лекарства и вакцины

В Сумской области зафиксировали редкую инфекцию — туляремию. Об этом говорится в сообщении на сайте областного лабораторного центра.

«В текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, обнаружен положительный результат в высоких титрах, что свидетельствует о необходимости повышенной настороженности, как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области», — говорится в сообщении.

Лекарств от этой болезни нет, как нет и вакцин. Эпизоотии этой инфекции подтвердились путем лабораторного выделения возбудителя туляремии от грызунов, клещей и с объектов окружающей среды, пишут в новости. Конечно, это не означает, что туляремию в Украине подхватывают люди. На данный момент таких случаев не зафиксировано.

В 2014 году туляремия вспыхнула в Киевской области. Тогда заболели несколько десятков украинцев. В середине прошлого века наши сограждане массово заражались туляремией, пишет «КП в Украине».

По словам работника одного из лабораторных центров в Украине, против туляремии в Украине действительно нет вакцины, поскольку ранее закупали российскую, потому что она доступна по цене. Однако есть иностранные аналоги. В Украине очень много природных очагов туляремии, но сейчас об этом болезни забыли.

В Украине есть действующий приказ Минздрава по мониторингу природных очагов, однако сейчас не понятно, как и кто его должен исполнять. Поэтому с туляремией ситуация сложна, признается собеседник.

По словам источника, наблюдается значительная активизация возбудителей в Одесской области на линии разграничения из-за неконтролируемого увеличения численности мышевидных млекопитающих. Да и в целом для Украины это обычная инфекция. В то же время в Украине есть вакцинный штамм и патент, однако он не прошел испытания. Внедрять его не могут, ведь на это нужны средства, а заинтересованности в этом у украинских производителей пока что нет, добавил эксперт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине будут изъяты из оборота популярные медпрепараты, произведенные в Киеве на экспериментальном заводе Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины. Под запрет попали зеленка (раствор бриллиантовый зеленый), пероксид водорода, йод, настойка валерианы, раствор люголя, настойка боярышника, паста Теймурова, ротокан, пертусин, фукорцин и другие. Полный список состоит из 18 наименований.

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