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Бабушка-«юмористка» перехитрила телефонного мошенника
Некий аферист под видом банковского работника попытался узнать у 69-летней жительницы Сум коды доступа к ее карте. Однако пенсионерка оказалась подготовленной к такому повороту событий, сообщает 0542.UA.
Пенсионерка знала о подобных мошеннических схемах из средств массовой информации и от родственников и не дала преступнику возможности заработать.
Женщина получила СМС-сообщение о якобы блокировке банком ее карточки. Пенсионерка не сразу поняла, о чем идет речь и перезвонила по телефону, указанному в сообщении.
Злоумышленник заявил пенсионерке, что с ее счета якобы кто-то пытался незаконно снять деньги, поэтому служба безопасности заблокировала карту. По словам мошенника, восстановить доступ к ней он сможет, если пенсионерка продиктует ему коды своей карты.
Зная про подобные аферы, пенсионерка поняла, о чем речь. Однако, она не стала отказывать аферисту и спокойно сообщила всю запрашиваемую информацию.
Дело в том, что женщина накануне сняла со счета всю свою пенсию, а кроме того она вспомнила, что срок действия карты скоро закончится.
А мошенник, получив нужную информацию отключился. Однако, через несколько минут аферист снова вышел на связь с бабушкой и спросил ее, какая сумма хранится на счете «клиентки».
«Именно столько, сколько ты зарабатываешь честным путем, и будешь получать в старости», — ответила злоумышленнику остроумная бабушка.
После этого пенсионерка заблокировала карту, чтобы злоумышленник не воспользовался ею в других целях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мошенники по хитрой схеме обобрали пенсионерку почти на 7 тысяч долларов.
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