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В Украине упростили регистрацию лекарств: что это даст простому украинцу
Если человек привык принимать одно и то же лекарство от давления или снимать приступ астмы с помощью привычного препарата, то слова провизора «лекарство на перерегистрации» воспринимает как катастрофу. Ведь аналоги не всегда действуют точно так же, как проверенный и правильно подобранный препарат. Перерегистрация могла длиться полгода или год. Ведь известные препараты, которые давно не требуют клинических испытаний, преодолевали длинную бюрократическую цепочку (как это было с сывороткой от ботулизма).
В Украине зарегистрировано больше 13 тысяч медицинских препаратов (из них четыре тысячи — отечественных производителей). Каждый год регистрируется около 800 новых лекарств, а почти полторы тысячи проходят перерегистрацию.
— Теперь процедура регистрации и перерегистрации препаратов значительно упростится, — говорит директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко. — Принимают документы квалифицированные операторы, а не эксперты. То есть заявитель не cможет поговорить с экспертом с глазу на глаз и, например, договориться об ускорении процесса. Записаться можно в электронную очередь и все документы подать сразу, а не ходить по разным кабинетам. Также будут выдаваться уже готовые документы. Параллельно есть возможность получить бесплатную консультацию по всем направлениям либо в центре, либо онлайн. Эксперты теперь занимаются своими прямыми обязанностями и работают быстрее. Ведь до открытия центра у нас была очередь на две недели вперед.
Еще осенью 2016 года в Украине упростили процедуру государственной регистрации: зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и странах ЕС препараты проходят экспертизу в экспертном центре от семи до десяти дней. Надо учесть, что процесс регистрации препарата действительно очень сложный и ответственный. Это новый для Украины опыт в области фарминдустрии.
— Мы хотим, чтобы пациент имел доступ к новым современным лекарствам, был уверен в их качестве и в том, что цена на эти препараты справедливая, — говорит заместитель министра здравоохранения Роман Илык. — С апреля этого года планируем запуск программы «Электронный рецепт», будет модернизирована государственная программа «Доступные лекарства», совершенствуется гарантированный государством перечень жизненно необходимых препаратов.
Сервисный центр уже работает.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине запретили отечественные зеленку, валерьянку и настойку боярышника.
Кроме того, в нашей стране обнаружили опасную инфекцию, от которой нет лекарства и вакцины.
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