Украина

В ЦИК объяснили, почему на выборах президента Украины не будет видеонаблюдения

Глава Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что видеонаблюдения на избирательных участках во время президентских выборов 31 марта в Украине не будет. Об этом он сообщил 15 марта на пресс-конференции, пишет «Украинская правда».

«Видеонаблюдение на избирательных участках никаким законом (в том числе законом о выборах президента) не предусмотрено, поэтому его не будет», — сказал он.

Также Радченко вспомнил опыт использования видеонаблюдения во время парламентских выборов в 2012 году: тогда было потрачено 996 миллионов гривен, куплено 32 тысячи с лишним программно-аппаратных комплексов… Вся эта система была смонтирована, работала. В результате из более 30 тысяч таких комплектов было осуществлено чуть более 180 тысяч заходов в систему — примерно 7,5 раз на каждый избирательный участок люди заходили посмотреть, что очень мало.

«Эффективность говорит сама за себя», — отметил чиновник.

При этом Радченко добавил, что органы государственной власти или местного самоуправления имеют право обеспечить безопасность помещений для голосования, которые принадлежат им. По его словам, они могут устанавливать там камеры, но «исключительно из соображений безопасности».

Напоним, что 28 октября 2012 года во время парламентских выборов в Украине впервые использовали видеофиксацию процесса голосования и подсчета голосов с помощью веб-камер. Такой шаг был регламентирован законом «Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года». Через год после избрания парламента Михаил Охендовский, который был главой ЦИК с 2013 до 2018 года, признал провал этой практики и выступил против ее дальнейшего использования на выборах. Он отмечал, что информация с камер оказалась невостребованной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в список кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами президента Украины, которые состоятся 31 марта, включены 24 кандидатуры, которые предложила Россия. Список всех кандидатов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направило в Киев.

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