Перестаньте симулировать: стало известно, почему женщины первыми устают от секса с мужьями

Здоровье

Именно женщины первым устают от секса в устойчивых отношениях, а вовсе не мужчины. С таким заявлением выступила известный психолог и сексолог из Великобритании Надя Бокоди, пишет «Медикфорум».

Она считает, что в первые месяцы и даже годы после начала устойчивых отношений сексуальная жизнь у партнеров, как правило, бьет ключом. Затем наступает период охлаждения, после которого может воцариться и полное сексуальное равнодушие друг к другу. Партнеры устают, им хочется попробовать чего-то нового, а желание всякий раз испытывать в постели одни и те же эмоции от одного и того же человека испаряется.

Вот почему такое большое количество сексологов выступает с советами о том, как разнообразить сексуальную жизнь в браке и спасти отношения. Но до последнего времени было принято считать, что первыми от семейного секса устают мужчины.

По мнению же Нади Бокоди, что именно женщины первыми проявляют подобное скуку. Причем причина этого может удивить многих. Оказывается, представительницам прекрасного пола требуется гораздо больше сексуальной новизны, чем мужчинам, но просто женщины об этом не говорят. Женская сексуальность вообще настолько стигматизированна, что многие предпочитают молчать на эту тему. Именно поэтому мужья с горечью жалуются друзьям: «О, моя жена больше не хочет заниматься сексом!» В реальности, еще как хочет, просто ей надоел муж.

«Женщине очень хочется сексуальных отношений, но не с тем же самым человеком. Наука доказывает, что женский мозг заряжен подобным образом, хотя общество и настаивает, что женщинам требуется всего один партнер, который поможет им вырастить детей. Я советую женщинам перестать симулировать оргазмы и удовольствия от отношений, которые никаких удовольствий давно уже не вызывают. Вместо этого с мужьями или просто партнерами нужно вести откровенные разговоры, призывая их быть более разнообразными и стараться доставлять удовольствие своей любимой. Если же подобных разговоров не ведется, а секс вообще перестает играть какую-то роль в отношениях, они обречены на разрыв или на высокую степень неудовлетворения» — рассказывает сексолог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из Кембриджского университета утверждают: секс настолько быстро уходит из жизни современных людей, что в ближайшем будущем пары могут вообще от него отказаться. По их наблюдениям, за последние тридцать лет количество половых актов сократилось минимум в три раза. Причин такой печальной тенденции, по мнению ученых, несколько. В первую очередь это гаджеты, забирающие у людей большую часть свободного времени. Вместо того, чтобы уделять внимание друг другу, люди уходят в виртуальный мир и даже в спальне не отрываются от смартфонов и планшетов.

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