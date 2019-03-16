Украина

В Киеве перекрыли улицы вокруг Администрации президента

Правительственный квартал в центре Киева перекрыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Машины полиции блокируют проезд на подходах к Администрации президента. Таким образом перекрыты въезды на улицы Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская»,— говорится в сообщении.

На закрытую территорию могут попасть только жильцы близлежащих домов.

Агентство напоминает, что территория перекрыта накануне запланированных на ней акций: как известно, на 12:00 субботы, 16 марта, в центре Киева должны проводиться массовые акции с требованием привлечь к ответственности виновных в хищениях оборонных средств.

Посольство США также опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должен провести «Национальный корпус» в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 марта произошли столкновения под Администрацией президента во время акции националистов, требующих арестовать бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына за коррупцию в оборонном секторе. Тогда в результате столкновения пострадали двое полицейских и сотрудник Нацгвардии.

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