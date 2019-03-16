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Украинский лоукостер открывает сразу несколько новых направлений
Украинский лоукостер SkyUp открывает четыре регулярных рейса из Одессы в города Италии, Испании, Грузии и Армении. Также увеличится количество полетов в Киев и Харьков. Теперь самолеты авиакомпании будут направляться в Римини, Барселону, Кутаиси и Ереван, передает Канал 24.
По маршруту «Киев — Римини» самолеты начнут летать со 2 июня по воскресеньям. Из Одессы в Барселону — с 25 мая дважды в неделю: каждую среду и субботу. Рейс «Одесса — Кутаиси» будет выполняться с 4 июня дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Из Одессы в Ереван самолеты будут направляться с 17 мая по понедельникам и пятницам.
Стоимость билетов в одну сторону без багажа:
из Одессы в Римини — от 2 239 гривень;
из Одессы в Барселону — от 2 507 гривень;
из Одессы в Кутаиси — от 1 757 гривень;
из Одессы в Ереван — от 1 785 гривень.
Кроме того, авиаперевозчик будет выполнять из Одессы чартерные рейсы в Тиват (Черногория) один раз в неделю, Анталию (Турция) дважды в неделю и Шарм-эль-Шейх (Египет) — трижды в неделю.
Также SkyUp летом планирует увеличить частоту полетов по маршруту «Одесса — Киев» до трех раз в неделю и «Одесса — Харьков» до двух раз в неделю.
Как писали «ФАКТЫ», SkyUp Airlines ранее анонсировала открытие новых направлений из Киева — в Ереван, а также в Бургас и Варну (Болгария).
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