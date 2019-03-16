26.87 / 27.17 30.28 / 30.78
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинский лоукостер открывает сразу несколько новых направлений

8:55 16 марта 2019   148
SkyUp Airlines
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский лоукостер SkyUp открывает четыре регулярных рейса из Одессы в города Италии, Испании, Грузии и Армении. Также увеличится количество полетов в Киев и Харьков. Теперь самолеты авиакомпании будут направляться в Римини, Барселону, Кутаиси и Ереван, передает Канал 24.

По маршруту «Киев — Римини» самолеты начнут летать со 2 июня по воскресеньям. Из Одессы в Барселону — с 25 мая дважды в неделю: каждую среду и субботу. Рейс «Одесса — Кутаиси» будет выполняться с 4 июня дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Из Одессы в Ереван самолеты будут направляться с 17 мая по понедельникам и пятницам.

Стоимость билетов в одну сторону без багажа:
из Одессы в Римини — от 2 239 гривень;
из Одессы в Барселону — от 2 507 гривень;
из Одессы в Кутаиси — от 1 757 гривень;
из Одессы в Ереван — от 1 785 гривень.

Кроме того, авиаперевозчик будет выполнять из Одессы чартерные рейсы в Тиват (Черногория) один раз в неделю, Анталию (Турция) дважды в неделю и Шарм-эль-Шейх (Египет) — трижды в неделю.

Также SkyUp летом планирует увеличить частоту полетов по маршруту «Одесса — Киев» до трех раз в неделю и «Одесса — Харьков» до двух раз в неделю.

Как писали «ФАКТЫ», SkyUp Airlines ранее анонсировала открытие новых направлений из Киева — в Ереван, а также в Бургас и Варну (Болгария).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Киев
+1

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 735 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины