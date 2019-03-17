Пушилин — украинский агент: фото главаря "ДНР" озадачило соцсети

Украина

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин побывал в Крыму, где устроили очередной шабаш в связи с пятилетием «возвращения в родную гавань» — аннексией полуострова. В его спичах на митингах повторялась одна и та же мантра: «В будущем Донбасс также станет частью России», хотя даже самым упоротым адептам «русского мира» уже давно понятно, что этого не будет никогда.

Соцсети вяло отреагировали на визит бывшего МММ-щика в Симферополь и его речи, однако фото, которое разместил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штрилиц»), вызвало шквал комментариев. На нем Пушилин возлагает цветы к некому сооружению с надписью «Россия».

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«Пушилин наш (в смысле украинский. — Авт.) агент и что-то знает», — подписал снимок Штефан.

Пользователи подхватили.

«И нечетное число цветочков наверняка…»

«Соболезнует».

«Не чокаясь».

«Хм … на могилку».

«Якось важко присідає (або чогось остерігається?)»

«Шо, Россия — все?»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин собрался вести «ДНР» в ООН.

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