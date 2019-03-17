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Пушилин — украинский агент: фото главаря "ДНР" озадачило соцсети
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин побывал в Крыму, где устроили очередной шабаш в связи с пятилетием «возвращения в родную гавань» — аннексией полуострова. В его спичах на митингах повторялась одна и та же мантра: «В будущем Донбасс также станет частью России», хотя даже самым упоротым адептам «русского мира» уже давно понятно, что этого не будет никогда.
Соцсети вяло отреагировали на визит бывшего МММ-щика в Симферополь и его речи, однако фото, которое разместил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штрилиц»), вызвало шквал комментариев. На нем Пушилин возлагает цветы к некому сооружению с надписью «Россия».
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«Пушилин наш (в смысле украинский. — Авт.) агент и что-то знает», — подписал снимок Штефан.
Пользователи подхватили.
«И нечетное число цветочков наверняка…»
«Соболезнует».
«Не чокаясь».
«Хм … на могилку».
«Якось важко присідає (або чогось остерігається?)»
«Шо, Россия — все?»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин собрался вести «ДНР» в ООН.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!