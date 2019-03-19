Украина

Где в Киеве до 22 марта желающие могут бесплатно определить основные параметры здоровья

В предыдущую неделю 1315 горожан обратились в медицинские пункты, чтобы проверить свое здоровье. Всего за время работы проекта «Врач в вашем доме» бесплатная диагностика проведена 66 612 киевлянам. У большинства пациентов медики обнаруживают избыточный вес, у значительной части — повышенное артериальное давление, у меньшего числа людей — отклонения от норм содержания глюкозы в крови и холестерина.

В рамках проекта уже давно работают мультидисциплинарные бригады (в их состав включены врач и медсестра первичного звена, а также узкопрофильные специалисты). К людям, которые сами не могут добраться в пункты, и в социально незащищенные семьи приезжают бригады медиков. На прошлой неделе ими выполнено 95 выездов (а всего было 5212 вызова).

Тысячи экспресс-тестов убеждают: большинство людей пренебрежительны к своему здоровью: едят, что попало, чрезмерно употребляют соленое и сладости, бесконтрольно прибавляют в весе. А, например, канадские ученые установили, что избыточный вес неизменно приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Даже если нет нарушений обмена веществ, все равно ожирение создает дополнительные факторы риска. Британский фонд кардиологических заболеваний указывает: тучность является признанным фактором риска и не существует такого понятия как «здоровая полнота». Правда, при этом полезно рассматривать комплекс факторов, связанных с образом жизни пациента, а не отдельные риски.

В ходе бесплатной экспресс-диагностики медики консультируют обследуемых и дают полезные рекомендации по ведению здорового образа жизни, советуют, как следить за весом, сохранять физическую активность, удерживать уровни холестерина и давления в норме, при необходимости проходить дополнительные обследования. Если не обращать внимания на выявляемые проблемы, то они усугубляться. К примеру, гипертония может повлиять на заболевание почек, ожирение часто связано с эндокринными нарушениями, в частности с диабетом.

Для киевлян с 19 по 22 марта организована бесплатная экспресс-диагностика (в основном пункты открыты с 11.00 до 14.00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

19−22 марта -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницький район

19 марта — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

20 марта— Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

21 марта— улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

22 марта— улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

19 марта— 11:00 -14:00 — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77);

20 марта — 11:00−14:00— улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109),14:00−16:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79), Пожарского, 8а (жэо № 402);

21 марта--11:00−14:00 — улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени. П. Г. Тычины), Миропольская, 13а (жэо № 404);

22 марта— 11:00−14:00 — улицыМиропольская, 1 (аптека № 77), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»);

Деснянский район

19 марта— проспект Маяковского, 47;

20 марта— проспект Маяковского, 15, аптека № 119;

21 марта — проспект Маяковского, 73;

22 марта — улица Матеюка, 3, поликлиника № 3;

Оболонский район

19 марта— улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

20 марта— улица Маршала Тимошенко, 16, 1 этаж (центр оказания админуслуг);

21 марта— улица Панча, 7б (центр занятости);

22 марта— улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

19 марта — улицы Подвысоцкого, 4а;

20, 21, 22 марта— улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

19 марта— улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 2);

20, 21 марта— улицы Волошская, 47, каб. 114, амбулатория № 2, 3, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

22 марта— улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

20,22 марта — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

19 марта— проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), Комарова, 3 (Медгородок);

20 марта— проспект Победы, 45 (аптека № 36), улица Липковского, 27/5 (аптека № 17);

21, 22 марта— проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (прием 10.00−13.00)

19 марта— улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

20 марта— улица Щусева, 2/19 (аптека № 121 «Фармация»), ЦПМСП № 3;

21 марта— улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 2;

22 марта— улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;

Напомним: желающие в марте могут обследоваться на мобильном флюорографе(при необходимости выдается справка с результатами обследования) и проконсультироваться у фтизиатра.

В Киеве созданы коммунальные центры, оказывающие круглосуточную стоматологическую помощь: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

С 1 марта киевляне могут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me. После визита к доктору в течение двух недель можно поставить ему оценку и оставить текстовый отклик. Так постепенно (после десятка и более отзывов) формируется рейтинг врача, что отражается на базе пациентов, подписавших декларации, а значит непосредственно влияет и на зарплату медика. Ведь пациенты руководствуются прежде всего репутацией врача перед составлением декларации с ним.

В системе Helsi зарегистрировано 1,5 миллиона киевлян и есть доступ к общим данным более двух тысяч врачей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter