Украина

Назад в СССР: в сети показали печальное фото из магазина на оккупированном Донбассе

В оккупированных районах Донбасса наблюдается острый дефицит многих продуктов. Так, в сеть попали фото, сделанные в одном из магазинов Хрустального (бывший Красный Луч).

«Хотели как в СССР? — получите. Мука — дефицит, отпускается не более 1 пакета в день в одни руки», — пишут в соцсетях.

«Нужно идти дальше. Следующий шаг на пути к СССР очереди и талоны», — предложил один из пользователей в комментариях к фото.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в сети появились фото из супермаркета «Амстор» в оккупированном боевиками Донецке. В кадрах, сделанных пользователем «Хочу домой» в Twitter, видны абсолютно пустые, но чистые полки.

Еще в декабре 2018 года жители оккупированной части Донецкой области жаловались в соцсетях, что не могут купить муку — ее нет ни в супермаркетах, ни в небольших магазинах, ни на рынках. А если вдруг она появляется, то по ценам намного выше прежних.

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