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Назад в СССР: в сети показали печальное фото из магазина на оккупированном Донбассе
В оккупированных районах Донбасса наблюдается острый дефицит многих продуктов. Так, в сеть попали фото, сделанные в одном из магазинов Хрустального (бывший Красный Луч).
«Хотели как в СССР? — получите. Мука — дефицит, отпускается не более 1 пакета в день в одни руки», — пишут в соцсетях.
«Нужно идти дальше. Следующий шаг на пути к СССР очереди и талоны», — предложил один из пользователей в комментариях к фото.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в сети появились фото из супермаркета «Амстор» в оккупированном боевиками Донецке. В кадрах, сделанных пользователем «Хочу домой» в Twitter, видны абсолютно пустые, но чистые полки.
Еще в декабре 2018 года жители оккупированной части Донецкой области жаловались в соцсетях, что не могут купить муку — ее нет ни в супермаркетах, ни в небольших магазинах, ни на рынках. А если вдруг она появляется, то по ценам намного выше прежних.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!