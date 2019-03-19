Скончался легендарный советский режиссер

Шоу-бизнес

Известный советский режиссер Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv. Смерть Хуциева подтвердили в Союзе кинематографистов.

16 марта Хуциев попал в больницу. Его отвезли в реанимацию Боткинской больницы в Москве с желудочно-кишечным кровотечением.

Известно, что накануне Нового года Хуциев также был госпитализирован. Тогда режиссер отказался ехать в больницу без своей жены Ирины Соловьевой. По сообщениям российских СМИ, супругов разместили в одной палате. 5 января Соловьева умерла.

Марлен Мартынович Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, столица Грузии). В 1953—1958 годах работал режиссером на Одесской киностудии. Затем перешел на киностудию имени Горького, а с 1965 года — на киностудию «Мосфильм». За свою карьеру снял 10 художественных фильмов и три документальных. Самыми известными его картинами являются «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь».

19 декабря 2008 года был избран председателем Союза кинематографистов России. За Хуциева голосовали те, кто был недоволен работой на этом посту Никиты Михалкова.

Марлен Хуциев является лауреатом множества премий и кинонаград, включая специальные призы Венецианского и Берлинского международных кинофестивалей, а также кинофестиваля в Локарно.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Хуциев попал в больницу. Его отвезли в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением.

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