26.73 / 27.13 30.15 / 30.81
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура

В Москве врачи спасают знаменитого советского кинорежиссера

21:14 16 марта 2019   2741
хуциев
Инф. «ФАКТОВ»

Кинорежиссер Марлен Хуциев, известный по фильму «Весна на Заречной улице» уже второй раз за три месяца попадает в больницу. На этот раз 93-летнего режиссера отвезли в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением.

Сейчас Хуциев находится в больнице имени Боткина в Москве. Сын режиссера обнаружил отца дома без сознания и срочно обратился к врачам.

В конце декабря 2018 года Хуциева и его жену Ирину Соловьеву госпитализировали с тяжелом состоянии. Соловьева скончалась 5 января 2019 года.

Днем 16 марта появились слухи о госпитализации еще одной звезды советского кино — 83-летнего Михаила Кокшенова. Сообщалось, что у актера случился сердечный приступ. Артист опроверг новости о болезни и заявил, что сейчас у него все хорошо.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.

Киев
+4

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 746 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины