В Москве врачи спасают знаменитого советского кинорежиссера

Культура

Кинорежиссер Марлен Хуциев, известный по фильму «Весна на Заречной улице» уже второй раз за три месяца попадает в больницу. На этот раз 93-летнего режиссера отвезли в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением.

Сейчас Хуциев находится в больнице имени Боткина в Москве. Сын режиссера обнаружил отца дома без сознания и срочно обратился к врачам.

В конце декабря 2018 года Хуциева и его жену Ирину Соловьеву госпитализировали с тяжелом состоянии. Соловьева скончалась 5 января 2019 года.

Днем 16 марта появились слухи о госпитализации еще одной звезды советского кино — 83-летнего Михаила Кокшенова. Сообщалось, что у актера случился сердечный приступ. Артист опроверг новости о болезни и заявил, что сейчас у него все хорошо.



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