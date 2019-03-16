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В Москве врачи спасают знаменитого советского кинорежиссера
Кинорежиссер Марлен Хуциев, известный по фильму «Весна на Заречной улице» уже второй раз за три месяца попадает в больницу. На этот раз 93-летнего режиссера отвезли в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением.
Сейчас Хуциев находится в больнице имени Боткина в Москве. Сын режиссера обнаружил отца дома без сознания и срочно обратился к врачам.
В конце декабря 2018 года Хуциева и его жену Ирину Соловьеву госпитализировали с тяжелом состоянии. Соловьева скончалась 5 января 2019 года.
Днем 16 марта появились слухи о госпитализации еще одной звезды советского кино — 83-летнего Михаила Кокшенова. Сообщалось, что у актера случился сердечный приступ. Артист опроверг новости о болезни и заявил, что сейчас у него все хорошо.
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