Украина

Есть потери: появилось новое видео уничтожения позиций боевиков «ДНР» на Донбассе

Силы Операции объединенных сил нанесли удары по позициям террористов «ДНР» на Донбассе. В сеть попало видео спецоперации.

«Воины Объединенных Сил молниеносно уничтожили гнездо представителей российских сексменьшинств на Донбассе. Оператор ПТРК четко „завел“ плюшку прямо в гнездо ватрушки. По данным разведки два кукареота Дырляндии пополнили ряды 200 бригады», — говорится в сообщении Александра Грома, опубликовавшего видео в Facebook.

Как сообщили в штабе ООС, 18 марта российские оккупационные войска три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минского договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

«Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил», — говорится в сообщении штаба.

Как писали «ФАКТЫ», недавно подразделениям Операции объединенных сил на Донбассе удалось уничтожить еще один вражеский беспилотник.

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