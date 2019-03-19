Житомирская полиция расследует смерть матери и ребенка в роддоме

Происшествия

В Черняховской больнице Житомирской области во время родов умерла 36-летняя женщина, ее ребенок родился мертвым. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Ранее сообщалось о смерти роженицы и новорожденного в Николаеве.

«Установлено, что 17 марта около 5 утра в Черняховскую больницу из с. Пекарщина каретой „скорой“ была доставлена ​​36-летняя женщина, беременная четвертым ребенком. По предварительным сведениям, во время родов у нее началась сильное кровотечение, которое, среди прочего, и стало причиной смерти», — говорится в сообщении.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы начато уголовное производство. У матери вскрытие показало, среди прочего, геморрагический шок, а у ребенка — асфиксию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские задержали женщину, которая после родов оставила младенца в заброшенном доме. Ребенок умер. Подобный случай произошел в столице и в начале марта. В Голосеевском районе Киева женщина выбросила мертвого младенца на территории гаражного кооператива.

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