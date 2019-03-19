27.06 / 27.33 30.60 / 31.06
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Житомирская полиция расследует смерть матери и ребенка в роддоме

17:16 19 марта 2019   172
руки
Инф. «ФАКТОВ»

В Черняховской больнице Житомирской области во время родов умерла 36-летняя женщина, ее ребенок родился мертвым. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Ранее сообщалось о смерти роженицы и новорожденного в Николаеве.

«Установлено, что 17 марта около 5 утра в Черняховскую больницу из с. Пекарщина каретой „скорой“ была доставлена ​​36-летняя женщина, беременная четвертым ребенком. По предварительным сведениям, во время родов у нее началась сильное кровотечение, которое, среди прочего, и стало причиной смерти», — говорится в сообщении.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы начато уголовное производство. У матери вскрытие показало, среди прочего, геморрагический шок, а у ребенка — асфиксию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские задержали женщину, которая после родов оставила младенца в заброшенном доме. Ребенок умер. Подобный случай произошел в столице и в начале марта. В Голосеевском районе Киева женщина выбросила мертвого младенца на территории гаражного кооператива.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Киев
+7

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины