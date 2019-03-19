Можем навсегда потерять Крым: Путин поставил Украину в безвыходное положение с Азовом

Украина

Подписанный недавно договор о разделении квот вылова рыбы в Азовском море, вызвал бурную дискуссию в украинском обществе. Несмотря на то что подобные документы подписываются с 1993 года, некоторые политики и эксперты называют соглашение едва ли не сдачей национальных интересов. В свою очередь сами рыбаки договором довольны. Они утверждают, что теперь чувствуют себя защищенными. Ведь согласно договору они якобы имеют равные права с российскими рыбаками и могут ловить рыбу даже у берегов Российской Федерации.

«ФАКТЫ» попытались разобраться в том, какие опасности таятся в подписанном договоре «о разделении квот» и оговорены ли в нем преимущества для Украины.

— Этот договор был необходим для того, чтобы украинские моряки могли ловить рыбу в Азовском море в рамках закона, — рассказали «ФАКТАМ» в Госрыбагентстве. — Согласно подписанным соглашениям, у украинской стороны даже есть некоторые преимущества. Например, по квотам мы можем ловить 9 тысяч тонн бычка, а россияне — всего 6 тысяч тонн.

Корме того, не подпиши мы такой договор, россияне начали бы задерживать наших рыбаков в Азовском море, объявляя их браконьерами. Россия могла бы получить дополнительный рычаг для обострения социальной напряженности в важном для Украины регионе, где рыболовство является одним из основных видов деятельности.

— Я считаю, что ситуация с этим договором излишне политизирована, — говорит председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. — Такой договор был просто необходим для наших рыбаков. Потому что в противном случае россияне их бы постоянно задерживали в Азовском море как браконьеров. А так есть соглашения. Очень важно, конечно, чтобы обе стороны их выполняли.

Да, россияне задерживают наших рыбаков в Азовском море, проверяют документы. Но потом отпускают, если нет нарушений. То же самое делают и наши пограничники с российскими рыбаками. Это записано в договоре, что должны отпускать, если нет нарушений. И это происходит в 99 процентов подобных случаев. А без подписанного договора постоянно возникали бы конфликты на ровном месте. Мы в этих конфликтах окажемся в невыгодной ситуации. Все дело в том, что российские пограничники могут защитить своих рыбаков, если мы их попытаемся задержать, а наши — увы, нет. Силы неравны.

Есть еще одна деталь. Без такого договора украинские рыбаки могли бы заниматься ловлей рыбы только в своих прибрежных водах. Вы представьте: на Азове у нас 45 рыболовецких судов, тысяча человек задействованы в рыбном бизнесе. Если все эти силы сосредоточить исключительно на прибрежных водах, то даже улиток может не остаться возле наших берегов. А так, согласно договору, украинские рыбаки могут ловить рыбу по всей акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

Азов для рыболовного бизнеса Украины очень важен. Например, в прошлом году из 80 тысяч тонн выловленной в нашей стране рыбы 52 процента пришлось на Азовское и Черное моря. Этот бизнес просто необходимо сохранить.

Менее оптимистично настроен бывший представитель президента Украины в Крыму, доктор юридических наук Борис Бабин.

— Подобный договор Украина и Россия подписывают ежегодно с 1993 года, — отметил Борис Бабин. — Наши рыбаки действительно говорят, что такой договор им выгоден. Им — да. Украине — нет. Система распределения квот имеет совковые корни. Это хорошая почва для коррупционных схем. Есть группа лиц, которые допускаются к рыболовному бизнесу в Украине. И пока работает эта схема, они — монополисты. Поэтому, конечно, они, подписывая в очередной раз договор «О разделении квот», будут говорить, что это хорошо.

Еще один аргумент в пользу договора, по словам украинских рыбаков, то, что они теперь будут защищены по закону. И если будут ловить рыбу у берегов России, их не будут считать браконьерами и не задержат.

Действительно, подобные гарантии безопасности вроде бы зафиксированы в договоре. Но вспомните, например, 2013 год, когда россияне расстреляли наших рыбаков в Азовском море! А ведь тогда еще не было прямой агрессии Кремля против Украины.

Россия будет выполнять этот договор только до того момента, пока им это будет выгодно. У российских пограничников есть план, сколько нужно задержать браконьеров в год. Вроде бы просто для отчетов, для галочки. Но они это делают ежегодно и с большим рвением.

А теперь хочу сказать еще об одной, пожалуй, самой главной опасности данного договора. Распределили квоты на вылов рыбы для украинской и российской сторон… Как вы думаете, под чьими флагами в Азов выйдут крымские рыбаки? Конечно же, под российскими. Ловить рыбу они тоже будут по российской квоте. Понимаете, что мы подписали? Мы фактически признали таким образом, что Крым — это российская территория. И молчим. И все хорошо.

— Какой же вы предлагаете выход из сложившейся ситуации?

— Нам нельзя напрямую торговать рыбой с Россией. Есть международные региональные организации. Их нужно привлекать в качестве посредников, а не подписывать договора непосредственно с агрессором. Но Украина не вступает в такие организации, потому что там большие членские взносы. Получается, что проще подписать договор напрямую с Россией.

— Можем ли разорвать договор в одностороннем порядке?

— Боюсь, что это очень сложно. Военные силы России в Азовском море значительно превосходят наши. Мы пока не можем диктовать свои условия. Россияне будут действовать на правах сильного, пока не восстановится военный паритет в этом регионе.

Но в рыболовном бизнесе я бы не зацикливался только на Азовском море. Украине необходимо возрождать океанический флот. Так как у нашей страны нет прямого выхода к океану, мы имеем право, согласно международным нормам, ловить рыбу в океанических водах. Например, в Арктике. Но у Украины для этих целей остались всего два-три корабля. И то неизвестно, в каком они состоянии и под чьим сейчас находятся флагом.

Экономический эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Смелянский считает, что договоры с россиянами ничего не дают.

— Протокол о разделении квот на вылов рыбы в Азовском море подписывается с 1993 года. Но обсуждать его начали столь активно только сейчас. Чаша терпения просто уже переполнилась. Сколько можно подписывать договоры с агрессором? Россия давно наплевала на все договоренности и вспоминает о них лишь тогда, когда ей это выгодно. Рыбаки, которые проживают на временно-оккупированных территориях, выходят в море под российскими флагами. И это считается нормальным.

Хочу спросить у авторов текста договора: что там сказано про Крым? Почему украинский полуостров никак не выделен в подписанных документах? Почему не говорится, что эта территория оккупирована? А потом российские дипломаты, после того как официальная Украина поставила подписи под договором, говорят: «Смотрите, они сами признают, что Крым — российский!»

Подписание таких договоров — это не что иное, как экономический коллаборационизм.

Можно сколько угодно говорить, что для украинских рыбаков здесь есть прямая выгода. Но нельзя ставить на одну чашу весов благополучие отдельных семей рыбаков и интересы государства. Те же члены рыбацких семей, после того как россияне захватят их близких возле своих берегов и объявят браконьерами, первыми будут кричать: «Почему государство их не защищает?!»

А захватывать их будут. Потому что договоры с Россией стоят дешевле той бумаги, на которой их составляют. Рассчитывать на то, что страна-агрессор будет относиться к нам как-то по-доброму — по меньшей мере наивно, — уверен Юрий Смелянский.

— Соглашения о разделении квот на вылов рыбы в Азовском море — в принципе нормальный договор, который позволяет регулировать хозяйственную деятельность, — считает эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец. — Все, казалось бы, хорошо расписано. Раз Азовское море — это внутреннее море двух стран, значит, и наши рыбаки могут ловить рыбу возле российских берегов. Но есть одно очень большое «но». Российская Федерация в настоящее время проводит агрессию против Украины. И по этому же самому договору они так же могут заниматься ловлей рыбы возле наших берегов. То есть подходить едва ли не вплотную к нашим портам. Но у Украины нет нормальных средств мониторинга. Любой российский корабль якобы под предлогом вылова рыбы возле наших берегов может проводить разведку или минирование. Мы просто не сможем это проверить.

— Получается, что Украина, что с подписанным договором, что без него остается проигравшей стороной?

— Я бы сказал, что мы пока не проигрываем. Мы уступаем. Мы пока просто вынуждены полагаться на добрую волю агрессора. Кто знает, что у него на уме?

— Что необходимо сделать Украине для того, чтобы мы могли стать в Азовском море хозяевами положения? И возможно ли это в ближайшее время?

— Это будет возможно. Когда Украина станет сильным государством. Нужно вкладывать средства в строительство на Азовском побережье военных комплексов. Нам нужны патрульные катера, системы слежения, радиолокационные станции. Есть, конечно, надежда на наших западных партнеров, что они нам помогут с техническим и военным оснащением, особенно в свете того, что Украина стремится в НАТО. Но и самим также нужно не сидеть сложа руки, а что-то делать.

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