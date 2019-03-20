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Жителям Днепра будут платить за помощь в поимке вандалов и наркоторговцев
После того, как в Днепре наркоторговцы разрисовали своей «рекламой» центр города, оставив надписи и на памятнике первого почетного гражданина Александра Поля, горсовет утвердил решение о денежной премии тем, кто поможет задержать вандалов.
Такие выплаты закрепили, как одно из направлений целевого фонда горсовета. Предполагается, что человек, представивший информацию, которая поможет привлечь правонарушителей к ответственности, может получить премию в размере до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года (с 1 января 2019 году минимум составляет 1921 гривну). Предполагается, что количество таких выплат может зависеть, в частности, от поступлений в целевой фонд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные вандалы забросали камнями поезд Запорожье-Киев. Инцидент произошел в селе Бабурка Запорожской области.
А в Харькове группа молодых людей устроила настоящий погром на территории аттракциона в парке Горького, их задержала полиция.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!