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Киевская афиша: 21–27 марта
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
21 марта — балет «Дама с камелиями»,
24 марта — балет «Лебединое озеро»,
26 марта — балет «Юлий Цезарь».
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
21 марта — 12 мая в Музее современного искусства Украины проходит выставка «Семейный альбом. Сергей Григорьев и его творческая семья».
Адрес: ул. Кирилловская, 41.
Вход свободный.
***
22 марта в 19:00 в Международном центре культуры и искусств состоится концерт всемирно известного украинского скрипача-виртуоза Василия Попадюка и вокально-акапельного ансамбля Man Sound.
Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1.
Цена: от 190 грн.
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23 марта в 19:30 на Контрактовой площади пройдет арт-перфоманс «Голос Воды». В программе — выступление известных артистов: The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly, а также масштабное световое шоу.
Вход свободный.
***
23 марта в 18:00 в Кирхе Святой Екатерины состоится концерт Киевского камерного оркестра. Прозвучит произведение Йозефа Гайдна «Семь последних Слов Спасителя нашего на Кресте».
Адрес: ул. Лютеранская, 22.
Цена: от 150 грн.
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До 5 апреля в аукционном доме «Золотое сечение» проходит персональная выставка одного из основоположников украинского трансавангарда Романа Жука.
Адрес: ул. Л. Первомайского, 4.
Вход свободный.
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22 марта в Национальной филармонии Украины состоится концерт по произведениям Лины Костенко «Весна підніме келихи тюльпанів». Участие принимают: Раиса Недашковская, Людмила Марцевич, Игорь Завадский, ансамбль народных инструментов «Дивограй».
Адрес: Владимирский спуск, 2.
Цена: от 70 грн.
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23 марта в 10:30 в Киевском Дворце детей и юношества пройдет фестиваль «Family Spaсe». В программе: семейный тимбилдинг, психологические семинары для родителей, мультисенсория, танцевальный флешмоб.
Адрес: ул. Ивана Мазепы, 13.
Вход по регистрации.
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22—31 марта в Музее истории Киева можно посетить фотовыставку Виктории Сметаны «Подглядела». В экспозиции представлены откровенные фото известных людей.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Цена: от 30 грн.
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До 31 марта в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка народного художника Украины Ивана Марчука «Иван Марчук: диалог с «Кобзарем».
Адрес: пер. Шевченко, 8а.
Цена: 25—45 грн.
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До 2 апреля в Музее Шолом-Алейхема продлится Всеукраинская выставка-конкурс авторских кукол и картин по мотивам еврейских анекдотов.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 5а («Арена-Сити»).
Цена: 10—25 грн.
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Бесплатно можно посетить: 25 марта — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2). 27 марта — Национальный музей литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11), Литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (пер. Шевченко, 8а).
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