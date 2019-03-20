Киевская афиша: 21–27 марта

Культура

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

21 марта — балет «Дама с камелиями»,

24 марта — балет «Лебединое озеро»,

26 марта — балет «Юлий Цезарь».

Начало в 19.00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

***

21 марта — 12 мая в Музее современного искусства Украины проходит выставка «Семейный альбом. Сергей Григорьев и его творческая семья».

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

Вход свободный.

***

22 марта в 19:00 в Международном центре культуры и искусств состоится концерт всемирно известного украинского скрипача-виртуоза Василия Попадюка и вокально-акапельного ансамбля Man Sound.

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Цена: от 190 грн.

***

23 марта в 19:30 на Контрактовой площади пройдет арт-перфоманс «Голос Воды». В программе — выступление известных артистов: The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly, а также масштабное световое шоу.

Вход свободный.

***

23 марта в 18:00 в Кирхе Святой Екатерины состоится концерт Киевского камерного оркестра. Прозвучит произведение Йозефа Гайдна «Семь последних Слов Спасителя нашего на Кресте».

Адрес: ул. Лютеранская, 22.

Цена: от 150 грн.

***

До 5 апреля в аукционном доме «Золотое сечение» проходит персональная выставка одного из основоположников украинского трансавангарда Романа Жука.

Адрес: ул. Л. Первомайского, 4.

Вход свободный.

***

22 марта в Национальной филармонии Украины состоится концерт по произведениям Лины Костенко «Весна підніме келихи тюльпанів». Участие принимают: Раиса Недашковская, Людмила Марцевич, Игорь Завадский, ансамбль народных инструментов «Дивограй».

Адрес: Владимирский спуск, 2.

Цена: от 70 грн.

***

23 марта в 10:30 в Киевском Дворце детей и юношества пройдет фестиваль «Family Spaсe». В программе: семейный тимбилдинг, психологические семинары для родителей, мультисенсория, танцевальный флешмоб.

Адрес: ул. Ивана Мазепы, 13.

Вход по регистрации.

***

22—31 марта в Музее истории Киева можно посетить фотовыставку Виктории Сметаны «Подглядела». В экспозиции представлены откровенные фото известных людей.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена: от 30 грн.

***

До 31 марта в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка народного художника Украины Ивана Марчука «Иван Марчук: диалог с «Кобзарем».

Адрес: пер. Шевченко, 8а.

Цена: 25—45 грн.

***

До 2 апреля в Музее Шолом-Алейхема продлится Всеукраинская выставка-конкурс авторских кукол и картин по мотивам еврейских анекдотов.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 5а («Арена-Сити»).

Цена: 10—25 грн.

***

Бесплатно можно посетить: 25 марта — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2). 27 марта — Национальный музей литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11), Литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (пер. Шевченко, 8а).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter