Украина

Дело о незаконном обогащении Демчины закрыто: КС судить не велит

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о незаконном обогащении первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины. Это произошло в связи с решением Конституционного суда, отменившего уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Расследование в отношении Демчины открыли после резонансных материалов журналистских расследований. СМИ сообщали о принадлежащих первому замглавы СБУ активах в значительных размерах, законность оснований приобретения которых не подтверждена. В начале сентября 2018 года детектив НАБУ составил сообщение о подозрении в незаконном обогащении Демчины.

В начале октября в НАБУ назвали Демчину заказчиком антирекламы директора НАБУ Артема Сытника, появившейся в киевском метро.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее решение Конституционного суда стало поводом для закрытия резонансного расследования в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Также решение Конституционного суда стоило Украине весеннего транша кредита.



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