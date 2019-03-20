- 19:12 Где смотреть онлайн Португалия — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 19:02 Пока Мазепа вел переговоры с Карлом ХІІ, московиты поголовно вырезали население Батурина
- 19:00 Дело о незаконном обогащении Демчины закрыто: КС судить не велит
- 18:56 С Крещатика уберут все каштаны: чем заменят многолетний символ Киева
- 18:24 Волочкова шокировала признанием о любовнике и потерянном ребенке
- 18:14 Дубневич может расслабиться: ГПУ вернула САП представление на нардепа
- 18:02 Полиция показала фото молодчиков, напавших на полицейских в Кривом Роге
- 17:50 В Херсонском высшем училище физкультуры учащихся накормили супом с тараканами
- 17:24 Умер знаменитый советский актер театра и кино
- 17:17 Украине нужно еще больше "джавелинов": Порошенко дал поручение Минобороны
Дело о незаконном обогащении Демчины закрыто: КС судить не велит
Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о незаконном обогащении первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины. Это произошло в связи с решением Конституционного суда, отменившего уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Расследование в отношении Демчины открыли после резонансных материалов журналистских расследований. СМИ сообщали о принадлежащих первому замглавы СБУ активах в значительных размерах, законность оснований приобретения которых не подтверждена. В начале сентября 2018 года детектив НАБУ составил сообщение о подозрении в незаконном обогащении Демчины.
В начале октября в НАБУ назвали Демчину заказчиком антирекламы директора НАБУ Артема Сытника, появившейся в киевском метро.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее решение Конституционного суда стало поводом для закрытия резонансного расследования в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.
Также решение Конституционного суда стоило Украине весеннего транша кредита.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"