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Здоровье

Рада сделала первый шаг к легализации марихуаны в Украине

20:19 20 марта 2019   250
Конопля
Инф. «ФАКТОВ»

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса (была зарегистрирована на сайте парламента 13 марта и собрала более 25 000 голосов). Петицию поддержали все присутствующие на заседании члены комитета, информирует Громадське.

Для реализации призыва авторов петиции депутаты решили приступить к разработке законопроекта об урегулировании медицинского применения каннабиса и создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов.

В свою очередь в Кабинет Министров направят обращение с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях. По ее мнению, таким образом можно было бы облегчить страдания онкобольных пациентов.

До Украины решение о легализации препаратов на основе конопли приняли в т. ч. в в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

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