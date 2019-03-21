Из-за ремонта внесены изменения в работу киевских ночных троллейбусов

Украина

В ночь на 21 марта (с 0:30 до 04:30) в связи с ремонтными работами на контактной сети (на проспекте Победы) «Киевпасстранс» внес изменения в маршруты троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н:

— № 92Н будет придерживаться схемы: проспект Свободы — улица В. Порика — просп. Правды — улица Маршала Гречко — улица Стеценко — улица Щусева — улица Ю. Ильенко (Мельникова) — улица Сечевых Стрельцов -улица В. Черновола — просп. Воздухофлотский — улица Огиенко — проспект Воздухофлотский — Международный аэропорт «Киев» (Жуляны);

— № 93Н проследует по улицам Чернобыльской, Академика Ефремова, проспектам Академика Палладина, Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улице Огиенко (ж/д вокзал «Южный»);

— № 94Нбудет курсировать по проспектуЛеся Курбаса, Кольцевой дороге, проспекту Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улице Огиенко (ж/д вокзала «Южный»).

А некоторые автобусы теперь будут курсировать по обновленным трассам. Так, для улучшения транспортного сообщения пассажиров Соломенского и Голосеевского районов отныне движение автобуса № 5 организовано по новой схеме: улица Изюмская (в обратном направлении улица Изюмская — переулок Руслана Лужевского) — улица В. Брожко — улица Гринченко — улица Байковая (до улицы Волжской) — улица Гринченко — улица К. Малевича — улица Владимиро-Лыбедская -улица Большая Васильковская — улица Саксаганского (в обратном направлении улица Жилянская — улица Антоновича) — улица С. Петлюры — Вокзальная площадь.

С 21 марта для лучшего обслуживания пассажиров Голосеевского района меняется работа автобусного маршрута № 457 общего пользования, который ходит в режиме маршрутного такси по трассе: «Станция метро „Лыбедская“ -улица Антоновича (в обратном направлении — улица Большая Васильковская) — б-р Дружбы народов — просп. Науки -улица Павла Грабовского — Стратегическое шоссе (до площадки возле дома № 41 на Стратегическом шоссе)».

В «Киевпасстрансе» также сообщили, что с 20 марта для безопасности пассажиров троллейбусного маршрута № 42Д остановку «Улица Борщаговская»в направлении ж/д станции «Киев-Волынский» перенеслина 100 метров вперед и разместили перед одноименной остановкой в направлении станции метро «Лыбедская».

Между тем стало известно, что постоянная бюджетная комиссия Киевсовета согласовала проект обновления трамвайного парка столицы. Ежедневно на городские линии (их длина более 230 километров) выходят более 300 трамвайных вагонов «Киевпасстранса», которые в прошлом году перевезли почти 390 млн пассажиров. Большинство вагонов эксплуатируются гораздо больше положенного срока (по нормативам он наступает через 15 лет), и изношенность электротранспорта составляет 89 процентов.

По словам главы профильной комиссии Андрея Странникова, сейчас рассматривается возможность модернизировать трамвайный парк путем привлечения средств Европейского банка реконструкции и развития, который может финансировать этот проект, выделив 60 млн евро. Такие средства позволят приобрести 40 современных 30−34-метровых трамвайных вагона. Этот транспорт низкопольный, поэтому пассажирам удобно выходить и заходить, в салоне созданы условия для поездки людей с ограниченными физическими возможностями. Новые вагоны в отличие от старых (и в большинстве изношенных) обладают энергосберегающими функциями.

Напомним, что в Киеве на реконструкцию закрыли Шулявский мост, из-за чего автотранспорт направили по новой схеме движения и изменили маршруты движения общественного транспорта:

В апреле Шулявский мост собираются демонтировать по ночам, полностью не перекрывая проспект Победы (лишь введут несколько частичных ограничений).

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