Украина

В апреле киевский Шулявский мост будут демонтировать по ночам, полностью не перекрывая проспект Победы

Напомним, что в Киеве закрыли проезд по Шулявскому путепроводу. При этом разработана новая схема движения автотранспорта в этом месте. Из-за реконструкции мостаизмененодвижение и общественного транспорта. К демонтажу конструкции путепровода приступили 17 марта

Как сообщили в столичном департаменте транспортной инфраструктуры, на Шулявском путепроводе ведутся активные демонтажные работы. Разбирают осветительные и контактные сети (опоры, кронштейны, светильники), асфальтобетонное покрытие проезжей части и бортовой камень, убирают перила и барьерное ограждение. Это и другие работы выполнят на первом этапе подготовки к реконструкции развязки.

Разбирать же конструкции моста над проезжей частью проспекта Победы начнут во второй декаде апреля. Причем хотят обойтись без полного перекрытия движения на оживленном проспекте Победы (возможно частичное ограничение), планируя проводить демонтаж тяжелых балок в ночное время.

Тем временем строительство метро на массив Виноградарь перешло в активную стадию, как отметили на презентации участка Сырецко-Печерской линии при участии Президента Украины Петра Порошенко. У Киева три очень затратных проекта — метро на Виноградарь, Подольско-Воскресенский мост и метро на Троещину. Государство готово поддержать столицу: для метро на Виноградарь из госбюджета выделяют четыре миллиарда гривен (в прошлом году -2,5 млрд гривен, в этом — 1,5 млрд гривен).

Новая линия на Виноградарь пройдет в направлении пересечения улиц Белицкая и Северно-Сырецкая, далее по улице Межевой до пересечения с проспектом Правды с продолжением линии до площади Т. Шевченко. Первые станции «Мостицкая» и «Проспект Правды» должны появиться в конце 2021 года. Потом наступит следующая фаза — строительство станций «Виноградарь» и «Маршала Гречко», а протяженность линии с четырьмя станциями — почти 7, 5 километра. После введения новых станций пассажиропоток на линии может достичь 34 тысяч в час (ежедневно метро пользуются свыше полутора миллионов пассажиров).

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