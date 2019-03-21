- 11:53 Канада выделит 100 миллионов долларов на обучение украинской армии
- 11:44 Голый мужчина бросался на прохожих в центре Одессы (фото, видео 18+)
- 11:43 Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский спринт на Кубке мира
- 11:40 В Украину идут дожди и похолодание: синоптик дала прогноз на последнюю неделю "нестабильного" марта
- 11:28 "Время и Стекло" выпустили клип на первую украиноязычную песню
- 11:27 В Киеве накрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию
- 11:21 Боевики обстреляли школу в Донецке
- 11:13 В Одесской области неизвестные выжгли 6 тысяч гектаров заповедной степи: убытки оценили в десятки миллионов гривен
- 11:10 Аваков не уверен, что украинские водители готовы к "ужасным штрафам" после запуска системы видеофиксации
- 11:05 Двукратный чемпион UFC дисквалифицирован на год
Боевики обстреляли школу в Донецке
Учебное заведение находится в Петровском районе оккупированного города. Информации о пострадавших нет.
Об обстреле школы № 116 сообщили сепаратистские ресурсы, как всегда сразу же обвинившие во всем ВСУ. Хотя местные жители в соцсетях уже написали, что «прилетело» с позиций боевиков.
СМИ процитировали рассказ директора школы Ирины Сташевской: «Сегодня утром где-то в 8:00 — 8:10, когда прозвенел звонок на урок, и дети разошлись по кабинетам, начало сильно греметь. Мы сразу же эвакуировали детей в безопасные места. Всего в школе в это время находились порядка 100 детей. Потом к нам приехали сотрудники МЧС и проверили территорию, они обнаружили под окном школы снаряд».
Читайте также: «Русский мир» во всей красе: народ возмущен, что с оккупированного Донбасса вывозят муку в Россию
В здании повреждены кровля и стены. Учебный процесс приостановлен, а ученики отправлены по домам.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что https://fakty.ua/299 635-delo-zaharchat-zhivet-v-donecke-vozmucsheny-propagandistskoj-akciej-glavarya-dnr-pushilinaв Донецке возмущены пропагандистской акцией главаря «ДНР» Пушилина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...