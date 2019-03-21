Боевики обстреляли школу в Донецке

Украина

Учебное заведение находится в Петровском районе оккупированного города. Информации о пострадавших нет.

Об обстреле школы № 116 сообщили сепаратистские ресурсы, как всегда сразу же обвинившие во всем ВСУ. Хотя местные жители в соцсетях уже написали, что «прилетело» с позиций боевиков.

СМИ процитировали рассказ директора школы Ирины Сташевской: «Сегодня утром где-то в 8:00 — 8:10, когда прозвенел звонок на урок, и дети разошлись по кабинетам, начало сильно греметь. Мы сразу же эвакуировали детей в безопасные места. Всего в школе в это время находились порядка 100 детей. Потом к нам приехали сотрудники МЧС и проверили территорию, они обнаружили под окном школы снаряд».

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В здании повреждены кровля и стены. Учебный процесс приостановлен, а ученики отправлены по домам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что https://fakty.ua/299 635-delo-zaharchat-zhivet-v-donecke-vozmucsheny-propagandistskoj-akciej-glavarya-dnr-pushilinaв Донецке возмущены пропагандистской акцией главаря «ДНР» Пушилина.

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