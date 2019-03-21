САП закрывает все дела о незаконном обогащении

Украина

Все дела, заведенные по статье о незаконном обогащении, которую в Украине признали неконституционной, подлежат закрытию. У антикоррупционных органов находилось 65 таких дел, по которым велось расследование.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. «Все они подлежат закрытию. Я дал прокурорам и детективам время до 27 марта изучить все материалы и, где возможно, найти другой состав преступления и переквалифицировать дело. Где такой возможности нет, дела подлежат безусловному закрытию. И 28 марта я опубликую весь список закрытых производств», — заявил он, общаясь с журналистами после заседания парламентского комитета. Назар Холодницкий добавил, что решение по этому вопросу принял Конституционный суд и что оно является окончательным.

На видео с 02:12

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о незаконном обогащении первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины. Также было закрыто и дело экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, которого подозревают в приобретении и строительстве недвижимости через подставных лиц.





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