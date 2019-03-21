Политика

Людей хватает: в ОБСЕ не сильно расстроились из-за недопуска российских наблюдателей на выборы в Украине

В ОБСЕ ответили на отказ украинской ЦИК зарегистрировать на президентские выборы 24 россиян официальными наблюдателями от этой организации. Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер отметил, что в ОБСЕ разочарованы недопуском российских граждан в составе миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами 31 марта, но считают, что и без них в миссии достаточно людей, сообщает УНН.

Он отметил, что офис ОБСЕ получил от 32 стран-участниц кандидатов на роль краткосрочных наблюдателей для участия в миссии по наблюдению за выборами. ЦИК не аккредитовала 24 человек от РФ.

По его словам, кандидаты из других 31 стран ОБСЕ были аккредитованы в ЦИК.

На вопрос о том, будут ли в Бюро заменять выбывших наблюдателей из России кандидатами ОБСЕ из других стран, Раймер отметил, что от ОБСЕ в Украине на выборы и так едет довольно много наблюдателей.

«Мы представили 684 имени, 24 из них — граждане России, они не были приняты центральной избирательной комиссией. Итак, у нас их будет 660, это все еще большое количество наблюдателей», — цитирует издание слова представителя ОБСЕ.

Напомним, ОБСЕ включила в список наблюдателей на выборах в Украине 24 россиян, несмотря на действующий в нашей стране запрет представителям страны-агрессора быть наблюдателями на украинских выборах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентские выборы в Украине 31 марта будут проходить под наблюдением самого большого количества представителей различных мониторинговых организаций.

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