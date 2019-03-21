- 14:43 Майдан по-казахстански: в Астане протестовали против переименования столицы
- 14:38 Киргиз с фальшивой валютой пытался сбежать от пограничников в киевском аэропорту
- 14:30 «Она всегда улыбалась»: звезды провели в последний путь Юлию Началову
- 14:22 Изъятый в порту под Одессой кокаин оценили в 51 миллион долларов
- 14:21 Судьба пешеходно-велосипедного моста в центре Киева под вопросом: что об этом известно
- 14:15 Людей хватает: в ОБСЕ не сильно расстроились из-за недопуска российских наблюдателей на выборы в Украине
- 14:09 Больше хаоса: в России рассказали, в каком кандидате Путин заинтересован на украинских выборах
- 14:05 САП закрывает все дела о незаконном обогащении
- 14:04 Португалия – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 13:59 Туристка на Бали едва не рассталась с жизнью ради эффектного фото
Людей хватает: в ОБСЕ не сильно расстроились из-за недопуска российских наблюдателей на выборы в Украине
В ОБСЕ ответили на отказ украинской ЦИК зарегистрировать на президентские выборы 24 россиян официальными наблюдателями от этой организации. Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер отметил, что в ОБСЕ разочарованы недопуском российских граждан в составе миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами 31 марта, но считают, что и без них в миссии достаточно людей, сообщает УНН.
Он отметил, что офис ОБСЕ получил от 32 стран-участниц кандидатов на роль краткосрочных наблюдателей для участия в миссии по наблюдению за выборами. ЦИК не аккредитовала 24 человек от РФ.
По его словам, кандидаты из других 31 стран ОБСЕ были аккредитованы в ЦИК.
На вопрос о том, будут ли в Бюро заменять выбывших наблюдателей из России кандидатами ОБСЕ из других стран, Раймер отметил, что от ОБСЕ в Украине на выборы и так едет довольно много наблюдателей.
«Мы представили 684 имени, 24 из них — граждане России, они не были приняты центральной избирательной комиссией. Итак, у нас их будет 660, это все еще большое количество наблюдателей», — цитирует издание слова представителя ОБСЕ.
Напомним, ОБСЕ включила в список наблюдателей на выборах в Украине 24 россиян, несмотря на действующий в нашей стране запрет представителям страны-агрессора быть наблюдателями на украинских выборах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентские выборы в Украине 31 марта будут проходить под наблюдением самого большого количества представителей различных мониторинговых организаций.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...