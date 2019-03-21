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Украина закупила для турецких беспилотников высокоточные бомбы, которые планируют к цели (видео)
Ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые успешно прошли испытания в Украине, оснащены высокоточными авиабомбами MAM-L. Эти и другие высокоточные боеприпасы были закуплены вместе с партией БПЛА.
Как сообщают в «Укроборонпроме», MAM-L (Smart Micro Munition) — специальный легкий управляемый боеприпас, разработанный для ударных беспилотников. Бомба оснащена высокоточной системой наведения по лазерному лучу и осуществляет планерный полет к цели. Система наведения боеприпаса позволяет попадать в цель с погрешностью не более одного метра.
Как доказал опыт турецкой армии, высокоточное наведение боеприпаса и относительно небольшая боевая часть позволяет использовать MAM-L против противника, который прикрывается гражданскими объектами, без риска для мирного населения.
Сам БПЛА оснащен сверхмощной оптической станцией с тепловизором, благодаря которой операторы Bayraktar TB2 имеют возможность отслеживать противника даже глубоко в тылу и получать точные координаты цели в режиме реального времени. Эта информация позволяет оперативно наносить удары высокоточным вооружением, в частности современным украинским ракетами «Нептун» и «Ольха».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хмельницкой области состоялась передача украинским военным крупной партии вооружения и военной техники. Войску переданы истребитель МиГ-29МУ1, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ, БРДМ-2Л1, бронетранспортеры, радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы «Оса», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
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