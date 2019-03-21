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Под Одессой простились с погибшим на Донбассе военным (фото)
В селе Преображенка Ширяевского района Одесской области похоронили украинского военнослужащего Сергея Дорофиенко, погибшего вблизи Авдеевки на Донетчине.
О гибели молодого человека и похоронах сообщили в пресс-службе Ширяевской райгосадминистрации.
«Ширяевская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования по поводу гибели верного сына Украины родным и близким Сергея. Мы вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Примите слова благодарности за то, что воспитали патриота Украины и пусть Господь Бог помогает вам перенести эту тяжелую боль утраты близкого человека. Сергей защищал каждого из нас, нашу страну, нашу свободу и независимость. Жизнь человека бесценна, душа — бессмертна, а память о Герое — ВЕЧНА», — сказано в сообщении.
К сожалению, кроме некролога, более никакой информации о погибшем, в том числе о дате и причине смерти, не сообщается.
По данным минобороны, наши боевые потери за последние пять календарных суток (16 — 20 марта) исчисляются тремя погибшими и шестью ранеными военнослужащими.
Как сообщали «ФАКТЫ», в результате обострения в зоне проведения боевых действий на Донбассе украинские военные почти ежедневно несут потери.16 марта в результате осколочного ранения на передовой, в районе хутора Вольный на Луганщине погиб молодой украинский боец — отец двух детей. 17 марта вследствие минометного обстрела со стороны боевиков погиб 28-летний Виктор Грабар.
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