Вскрылись резонансные детали о деятельности крупнейшей в истории Украины нарколаборатории

Происшествия

В крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории, которую в четверг, 21 марта накрыли сотрудники СБУ, действовали жесткие правила и дисциплина. Об этом на брифинге сообщили первый заместитель главы СБУ Павел Демчина и представитель Генеральной прокуратуры Сергей Кизь.

По словам Демчины, за нарушение дисциплины членам наркогруппировки отрезали пальцы. За нарушение правил конспирации, несанкционированные контакты, использование личных мобильных телефонов на работе приезжали специально обученные люди и отрубали пальцы на руках.

«Чтобы вы понимали, какая дисциплина была в организации — некоторые члены не имеют сегодня пальцев на руках. Как это происходило? За любое нарушение установленных правил конспирации, несанкционированные контакты, использование личных мобильных телефонов на работе приезжали специально обученные люди и отрезали пальцы на руках», — заявил Демчина.

Он отметил, что операция, которую сегодня провели правоохранители, не имеет аналогов в украинской истории.

С четырех часов утра было проведено около 80 обысков в Киеве, Киевской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях. Во время обысков, кроме наркотиков, обнаружили ценные вещи, слитки, украшения, стоимость которых превышает $ 5миллионов.



По данным СБУ, к деятельности группировки по всей Украине было привлечено около 1000 человек.



Следствие выяснило, что преступная организация с 2014 года в Украине и за рубежом за криптовалюту продавала наркотики через интернет-сайты, мессенджеры, в том числе Telegram. Криптовалюту потом обналичивали и инвестировали в недвижимость и бизнес в России и Украине.



«В ходе расследования установлено, что в 2014 году на территории Украины создали устойчивую иерархическую преступную организацию, в состав которой вошли граждане как Украины, так и других государств, в частности России», — сообщил Кизь.



По словам прокурора, первичный анализ черной бухгалтерии показал, что ежегодный оборот организации составлял десятки миллионов долларов США.



Демчина также рассказал, что сеть, которую наладила наркоорганизация, разрабатывали больше года — производство было зарегистрировано в январе 2018 года.



По его словам, уже задержаны 20 подозреваемых, среди которых самые активные члены организации. Он также сообщил, что ряд лиц, причастных к работе группировки, находятся не на территории Украины. Чтобы привлечь их к ответственности, украинские правоохранители обратятся за помощью к иностранным коллегам.

Демчина сообщил, что до 2017 года указанная преступная организация, известная как «Химпром», активно работала на территории Украины и Российской Федерации, и после массовых задержаний в РФ основные ее участники, граждане России, переехали в Украину и наладили дистанционное управление незаконным бизнесом, значительно усилив меры конспирации.

Напомним, в морском торговом порту «Южный» на судне, прибывшем из Латинской Америки, оказалось около 200 килограммов тяжелого наркотика — кокаина.

Как ранее писали «ФАКТЫ», на алкоголь, табак и наркотики украинцы тратят больше, чем на медицину.

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