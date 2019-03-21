Культура

В четверг, 21 марта в Музее одной улицы открылась выставка «Киев — Родина нежная», посвященная 130-летию со дня рождения легендарного мастера шансона, киноартиста, поэта и композитора Александра Вертинского. В этот же день недалеко от музея на углу Андреевского спуска и улицы Боричев ток открыли памятник Вертинскому. Автор скульптуры, 91-летний Борис Довгань, представил кумира своей юности в образе Пьеро.

— Свои костюмы белого и черного Пьеро Вертинский вывез в начале 1920-х годов в эмиграцию, — рассказал «ФАКТАМ» на открытии выставки «Киев — Родина нежная» директор Музея одной улицы Дмитрий Шленский (на фото в заголовке). — Вертинский уехал в Константинополь. С деньгами у него тогда было туго, и он продал все свои сценические костюмы. После этого в образе Пьеро не выступал — выходил на сцену во фраке и цилиндре.

— Артистическую карьеру он начал в родном Киеве?



— Выступал здесь в любительских театрах. В своих воспоминаниях о Киеве начала 1910-х годов известная украинская писательница ХХ века Зинаида Тулуб рассказала о молодом Вертинском. Отец Зинаиды, Павел Александрович, журналист, поэт и общественным деятель, помогал начинающему автору Александру Вертинскому публиковать в киевских газетах и журналах свои первые рассказы. Однажды Павел Александрович вернулся около полудня домой и обнаружил письмо от Вертинского, который был тогда очень беден. Письмо такого содержания: если вы не придете ко мне до 12 часов, покончу жизнь самоубийством. Тулуб тут же помчался к Вертинскому, вместе с дворником выломал дверь и буквально вытащил будущую звезду эстрады из петли. Придя в чувство, Вертинский ужасно каялся, жаловался на свою несчастную судьбу. Павел Александрович решил, что его протеже не мешало бы сменить обстановку. Тулуб обратился к своим состоятельным друзьям и знакомым. Они собрали некую сумму, и Павел Александрович отправил Вертинского с этими деньгами Москву, добиваться успеха.

Несколько лет о Вертинском не было вестей. А потом не то в 1916, ни то в 1917 году он приехал в родной город на гастроли. В образе Пьеро высовывал на сцене голову из-за занавеса и таким образом исполнял песни. Кстати, Вертинский не является автором, некоторых песен, которые сейчас ошибочно ему приписывают. Пьеро в то время пополнял свой репертуар произведениями поэтов «серебряного века», имена которых уже давно забыты.

*Молодой Вертинский (в нижнем ряду крайний справа) среди артистов кабаре в Москве. Снимок 1910-х годов

— Раз Вертинский сильно нуждался в средствах, значит он из бедной семьи?

— Да. Причем его родители — адвокат Николай Вертинский и дочь крупного полицейского чина Евгения Сколацкая — не состояли в официальном браке. Дело в том, что первая жена Николая Петровича наотрез отказывалась дать супругу развод. Сколацкая родила гражданскому мужу двух детей — девочку и мальчика. Саше Вертинскому было 4 года, когда мама умерла из-за неудачной хирургической операции. Отец ужасно переживал смерть любимой, и на этой почве через несколько лет скончался. Сирот — Надю и Сашу, он был моложе сестры на 6 лет — разобрали сестры Сколацкой. Девочку забрала старшая сестра, жившая в другом городе. А Саша остался в Киеве у Марии Сколацкой, младшей сестры матери. Мария затем вышла замуж, Вертинский был очень дружен с ее детьми.

А вот родную сестру он долго считал умершей: его тетки почему-то не хотели чтобы Саша поддерживал контакты с Надей, и даже придумали, что она умерла. Но все же брату с сестрой удалось встретиться случайно. Это произошло то ли в 1913, то ли 1914 году. Они очень сдружились. Александр в то временя был кокаинистом, и подсадил на наркотики Надежду. Вертинский писал в мемуарах, что она не сумела избавиться от пагубной зависимости и скончалась. Его друзья сообщали, что Надежда застрелилась в театральной уборной.

Однако после смерти Вертинского в 1957 году в Ленинграде в организации похорон принимала активное участие женщина, в которой кто-то из родственников узнал сестру усопшего Надежду.

Тело Вертинского перевезли в Москву и там похоронили, но Надежду на похороны в Белокаменную не пригласили. Кстати, Вертинский говорил родным и писал в письмах о том, что хотел бы прожить остаток своих дней в Киеве. Вот его слова: «Когда подниму на ноги дочек и выплачу долги за дачу, уеду в Киев, откуда ушел совсем мальчиком и куда вернусь совсем стариком». Но этим планам не суждено было сбыться.

Его вдова Лидия Владимировна, совсем еще молодая женщина (Вертинский был старше жены на 34 года) осталась с двумя маленькими дочками на руках. Я хорошо ее знал, бывал в гостях. Узнав, что у покойного мужа есть сестра, она попросила родственников помочь ее разыскать. Им это удалось. В ленинградской квартире Надежды их встретил ее внук, которого она усыновила после смерти дочери. Внук называл Надежду мамой. Он заявил родственникам Вертинского: «Мы знаем кто вы. Но мама общаться с вами не хочет». Скорее всего, она обиделась за то, что ее не пригласили на похороны брата в Москву.

— В эмиграции Вертинский был преуспевающим артистом?

— Да. Он жил и выступал во многих странах — Греции, Румынии, Польше, Соединенных Штатах в Китае. Был знаком со многими мировыми звездами: Чарли Чаплином, Сержем Лифарем, Шаляпиным, Марлен Дитрих, Анной Стен… Даже снимался в Голливуде. Кстати, звезда Голливуда Мадлен Дитрих одно время была любовницей Вертинского.

*Вертинский с женой Лидией

— Где Вертинский познакомился с Лидией, ставшей его женой?

— В Шанхае. До этого он был женат на некой мадам Ирен, но расстался с ей в начале Второй мировой войны. Лидия была наполовину грузинкой, дочкой эмигрантов. Поначалу ее мать возражала против того, чтобы дочь вышла замуж за человека, который ей в отцы годится. Но свадьба все же состоялась.

*Дочки Вертинского Марианна (слева) и Анастасия

Дочь Марианна родилась у Вертинских в Шанхае в 1943 году. А вторая дочка Анастасия — в 1944 году в Москве. Впоследствии обе стали звездами советского кино. Так, Анастасия еще совсем юной снялась в «Алых парусах», затем — в «Человек-амфибия». В фильме «Безымянная звезда» ее партнером был выдающийся артист Михаил Казаков.

Ходят разговоры, что Вертинский сотрудничал с советскими спецслужбами — иначе с ним расправились бы по приезде в СССР. Но нужно также учесть, что Сталин любил творчество Вертинского. Ходили слухи, что для диктатора устраивали закрытые концерты, на которых пел его любимый артист.

В Москве Вертинскому дали отдельную квартиру, Лидия стала учиться на художницу. Вертинский очень много выступал. Кроме того, он снялся в трех художественных фильмах. В картине «Кровавый рассвет» получила роль тогда еще совсем молоденькая Ада Роговцева, а Вертинский сыграл пана Савченко. В фильме «Анна на шее» он исполнил роль князя, а его партнершей была известная актриса Алла Ларионова.

Несмотря на плотный рабочий график, он выкраивал время, чтобы несколько раз в год приехать в родной Киев. Не исключено, что ему тогда удалось разыскать могилу отца. Известно, что родители Вертинского похоронены на старом Байковом кладбище. Перед сдачей Киева гитлеровцам в 1941 году советские власти уничтожили кладбищенские книги, поэтому разобраться, кто и где там погребен, не просто.

Лет 15 назад последний литературный секретарь писателя Константина Паустовского Валерий Дружбинский списывал там эпитафии со старинных памятников для какой-то своей работы и наткнулся на поваленное надгробие, на котором было написано: «Папочка, светлая память о тебе будет жить во мне, в моих детях и внуках. Спи и знай навсегда. Саша Вертинский». Я искал этот памятник, но не нашел. Тем не мене надежда, что он отыщется, есть. Тогда мы приведем могилу в порядок.

— Где Вертинский написал свой знаменитый стих «Киев — Родина нежная»?

— В Киеве в ресторане «Лейпциг», который располагался на углу улиц Владимирской и Прорезной, куда заглянул после концерта. Существует предание, что написал он это стихотворение на оборотной стороне счета, который принес официант. Предание подтвердилось — в одном из архивов я нашел этот счет со строками:

«Киев — Родина нежная,

Звучащая мне во сне.

Юность моя мятежная,

Наконец ты вернулась мне».

Листочки с этими замечательными словами представлены на нашей выставке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на церемонии открытия в Киеве памятника Вертинскому его песни исполнил El Кравчук.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter