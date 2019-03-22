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В Бердичеве подросток избил школьника до реанимации: детали происшествия
Новый случай агрессивных «разборок» между школьниками расследуют в Бердичеве Житомирской области. Пострадавший ученик сейчас в реанимации, его обидчик — под следствием.
Как выяснило следствие, в больницу 15-летнего школьника привезли 20 марта. У юноши диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Спустя три дня подросток все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Родителям юноша не рассказывал об избиении, заявив, что просто упал на улице и ударился головой. «Эти сведения были опровергнуты и характером повреждений, и другими собранными полицией свидетельствами и доказательствами», — рассказала начальник Бердичевского отдела полиции Ольга Зинченко.
В нанесении увечий школьнику подозревается 14-летний подросток. Установлено, что вечером 19 марта между двумя школьниками возник конфликт. Младший несколько раз ударил старшего по голове. Удары наносились кулаком, в котором для усиления эффекта был зажат твердый предмет.
Подозреваемый уже найден. О юноше известно, что он склонен к агрессии, в школе учится экстерном. Родители подростка официально разведены, у матери новая семья, и женщина самоустранилась от воспитания сына. Уже дважды ювенальные инспекторы составляли протоколы о неисполнении матерью родительских обязанностей.
За тяжкие телесные повреждения подростку грозит от пяти до восьми лет колонии. Уголовная ответственность наступает с 14 лет, поэтому на этот раз агрессору не удастся уйти от ответственности из-за юного возраста.
Напомним, случаи школьных драк, заканчивающихся тяжелыми последствиями, встречались и в других городах. В Ровно школьницы показательно избили соученицу на пустыре возле учебного заведения, а в Киеве девочке нанесли травмы из-за высказываний в Instagram.
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