Происшествия

Смертельное ДТП с участием полицейской в Харькове: вскрылась важная деталь

Сотрудница Харьковской полиции, которая 8 марта на переходе на ул. Полтавский Шлях сбила человека, не назвала следственно-оперативной группе место своей работы. Об этом во время брифинга 22 марта сообщил начальник областного главка полиции Олег Бех, передает издание «Комментарии. Харьков».

«Водитель указала, что она не работающая. 12 марта стало известно, что она, вероятно, сотрудник полиции. Следователь 13-го числа направляет запрос в отдел кадрового обеспечения и получает ответ, что есть такой сотрудник — начальник отдела в управлении кадров. Эту информацию 14-го числа передали в прокуратуру. Также в этот день в связи со смертью пешехода произошла переквалификация производства. И уже после этого изменилась подследственность: передали из прокуратуры в Государственное бюро расследований», — говорится в сообщении.

При этом сотрудницу не отстраняли от исполнения служебных обязанностей.

«Если от ГБР мы получим информацию, что она как-то препятствует следствию, мы однозначно отстраним ее от работы», — отметил главный полицейский области.

Напомним, ДТП случилось 8 марта около 11:30 на улице Полтавский Шлях. 42-летняя водитель автомобиля Toyota сбила 65-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии его доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 14 марта мужчина умер.

С 8 по 18 марта досудебное расследование по этому ЧП проводили следователи Харьковского областного главка полиции. Затем дело передали в ГБР.

«ФАКТЫ» сообщали о нескольких ДТП, виновниками которых, стали сотрудники полиции. В Запорожье 11 марта заместитель начальника управления полиции в Запорожской области Константин Гребенюк, находясь за рулем Toyota Camry, спровоцировал ДТП с участием еще двух автомобилей. У полицейского были заметны признаки явного алкогольного опьянения.

В Броварах сотрудник полиции на своем авто совершил наезд на человека. Инцидент произошел на пешеходном переходе ранним утром 2 марта. От полученных травм потерпевший скончался.

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