На одном из важных мостов в Киеве до 25 марта частично ограничат движение

Украина

С 15:00 22 марта до 06:00 25 марта в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении проспекта Бажана частично ограничат движение.

Корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам на время проведения работ.

Тем временем дорожники продолжают ремонтировать мост Метро через Русановский пролив. Уже обустроены металлические конструкции в «теле» моста, с помощью спецоборудования заводятся пучки арматуры в проектные каналы (предварительно устроены бетонные диафрагмы, куда и помещают эти пучки). Это позволит, по мнению специалистов, восстановить несущую способность балок прогоновых строений, чтобы обеспечить дальнейшую эксплуатацию моста. Также монтируются здесь и новые тротуары.

А 26 марта в 18:30 Парковый мост через Днепр подсветят фиолетовым цветов. Это случится по случаю Всемирного дня борьбы с эпилепсией, сообщили в «Киевгорсвете».

Почему фиолетовая подсветка? «Фиолетовий день» — ежегодная международная акция, а ее цель — развеять миф об эпилепсии и помогать людям с этим диагнозом. С 2008 года день 26 марта учрежден Ассоциацией эпилепсии Новой Шотландии, которая поддержала предложение больной 9-летней девочки Кессиди Меган. Она хотела обратить внимание на людей с эпилепсией, чтобы показать: они не одиноки и у них такая же жизнь, как и у остальных. С самого начала — еще в первую кампанию ее участники прикалывали фиолетовую ленточку (символ эпилепсии) к одежде или надевали что-то фиолетовое в знак солидарности с больными.

Напомним, что в Киеве 75 мостов, которые находятся в предаварийном состоянии, но среди них можно выделить три наиболее «уставших» — мост Метро, Патона и Дарницкий, на обновление которых нужны значительные ресурсы. В этом году на мосту Патона и мосту Метро продолжатся ремонты.

С 16 марта перекрыто движение по Шулявскому путепроводу, где идет демонтаж конструкции. Причем в апреле намерены несколько раз ненадолго частично перекрывать движение на проспекте Победы, так как будут разбирать основные блоки моста. Но в целом работы будут проводиться в ночное время. Реконструкцию планируют разбить на два этапа и закончить в кратчайшие сроки (по оценкам специалистов, на это уйдет полтора года). Развязка на Шулявке обойдется городскому бюджету около 1 миллиарда гривен. На время реконструкции Шулявского моста для автотранспорта предложили новую схему движения и изменили маршруты движения общественного транспорта.

Понемногу продолжаются работы и на Подольско-Воскресенском мосту, который через два года планируют открыть для автомобильного сообщения, а следующий этап — линия метро на Троещину.

«Киевавтодор» нацелен на капремонт ряда объектов — улицы Пушкинской, Франко, Богдана Хмельницкого,проспекта Комарова, пешеходного моста через скоростной трамвай возле кинотеатра «Лейпциг», развязки на пересечении улицы Миропольской. Броварского проспекта и Святошинско-Броварской линии метро возле станции «Черниговская», эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро «Днепр» и путепровода по улице Драйзера.В городенамерены ремонтировать Дарницкую площадь, проводить работы на пересечении бульвара Перова с проспектами В. Маяковского и Генерала Ватутина (Деснянский район), на примыкании улиц Старонаводницкой и Лаврской к бульвару Дружбы Народов (Печерский район), а также на пересечении бульвара Академика Вернадского с улицей Академика Ефремова и с проспектом Академика Палладина (Святошинский район). Продолжатся ремонты на проспекте Бажана, Набережном шоссе (от моста Метро до Почтовой площади), улицах Петра Дегтяренко (от улицы Луговой до Большой Кольцевой дороги), Алма-Атинской (между улицами Пражская и Литинской) и других.

В строительных планах дорожников — работы на Софийской и Вокзальной площадях, Крещатике, дальнейшее обустройство Большой кольцевой дороги. Сначала зимы там ограничили доступ транспорта на улице Богатырской (на участке сооружения путепровода), и строители вели работы на закрытой полосе дороги.

Напомним, что на Владимирском спуске столицы с декабря перекрывали движение, чтовызвано развернутым на Владимирской горке строительством. Возводится пешеходно-велосипедный мост, которыйсвяжет парки «Владимирская горка» и «Крещатый». Этот мостовой переход планируют сделать частью большого туристического маршрута, который объединит Львовскую и Европейскую площади. Открыть мост намерены ко Дню Киева.

Хотя масштабный дорожно-строительный сезон еще не открыт, ремонтники уже работают на улице И. Федорова (на участке между улицами Большая Васильковская и В. Тютюнника). Здесь внедрят новую схему движения с двухсторонним направлением, обновят проезжую часть и тротуары. Также приступили к реконструкции одноуровневой развязки на улицах Каштановая — Бальзака с обустройством двустороннего движения по улице Бальзака (это разгрузит проспект Маяковского на выезде с Троещины).Также дорожники трудятся на улицах Туполева и Чернобыльской, Заболотного.

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