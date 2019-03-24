Происшествия

Жуткое ДТП в центре Одессы: в разорванном пополам джипе погибли два человека (фото)

В ночь на 24 марта в Одессе на проспекте Шевченко — рядом со зданием Национального политехнического университета, неподалеку от областной администрации — произошло ДТП со смертельным исходом.

Как отмечают очевидцы, двигавшийся со стороны улицы Пироговской в направлении проспекта Гагарина внедорожник BMW вдруг пересек двойную сплошную и влетел в столб. Машину разорвало пополам, передняя часть загорелась (на фото в заголовке). Обломки автомобиля разбросало на десятки метров.

«Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata, после чего совершил наезд на опору линии электропередач», — пояснили в полиции.

Удар был такой силы, что повреждено основание бетонного столба, который «оперся» о рядом стоящее дерево…

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте, 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение Военно-медицинского клинического центра Южного региона, однако спасти его не удалось.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Еще два резонансных ДТП произошли в Лиманском районе под Одессой.

На 47-м километре автодороги М14 Одесса — Мелитополь 50-летний водитель автомобиля Toyota Previa не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате пять пассажиров, в числе которых двое малолетних детей (2008 и 2016 годов рождения), получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

Еще один ребенок госпитализирован в результате ДТП в райцентре Беляевка, на улице генерала Чуйкова.

«Одиннадцатилетний мальчик двигался на велосипеде по обочине дороги, — сообщили в полиции. — В это время на полосу встречного движения выехал автомобиль, который боковым зеркалом на скорости задел ребенка. Тот упал с велосипеда, а водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему. Травмированного мальчика госпитализировали».

Полиция разыскивает виновника ДТП.

Напомним, 21 марта на трассе Одесса — Киев в Одесской области грузовик наехал на бригаду дорожных рабочих. Два человека погибли.

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