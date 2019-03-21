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Жену принца Чарльза Камиллу приняли за его мать Елизавету II во время визита на Карибы (фото)
Британский принц Чарльз и его жена Камилла продолжают свое турне по Карибским островам. После Барбадоса, где супруги засветились на пляже в купальных костюмах, 70-летний принц Уэльский и 71-летняя герцогиня Корнуольская отправились на Сент-Винсент и Гренадины. Как пишет издание New Idea, во время общения высоких гостей с местными школьниками на темы домашнего насилия, возникла неловкая ситуация. Одна из девочек обратилась к Камилле: «Королева Елизавета, у вас есть замок?». Герцогиня сказала, что произошла ошибка, и что она не является королевой. Тогда группа не вполне довольных девочек подошла к Чарльзу, который держался на несколько метров позади и одна из них требовательно поинтересовалась: «Где королева? Я что-то не поняла». «Боюсь, что ее здесь нет», — ответил он.
Сообщается также, что Камилла с удовольствием попробовала карибский ром. «Вот это да! Хорошо бьет в голову», — воскликнула герцогиня, продегустировав напиток.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», взъерошенный и уставший принц Чарльз начал турне по Карибским островам без Камиллы.
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