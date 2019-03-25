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Исторический визит: во время экскурсии по Гаване принца Чарльза и Камиллу сопровождала дворняжка (фото)

Принцу Чарльзу и его жене Камилле, которые стали первыми в истории членами британской королевской семьи, посетившими коммунистическую Кубу, провели экскурсию по историческому центру столицы страны. Старая Гавана, как известно, вместе со своими историко-культурными достопримечательностями входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

71-летняя Камилла выглядела очень свежо в нежно-голубом легком платье, в практичных телесного цвета туфлях на невысоком каблуке и с зонтиком от солнца в руках. Ее 70-летний муж стойко переносил жару в элегантном сером костюме. Охранникам Их Высочеств пришлось изрядно понервничать: гостей из Великобритании окружила большая толпа. Одна из американских туристок подобралась поближе к герцогине Корнуольской и задала ей вопрос — рада ли она будущему прибавлению в королевской семье, имея в виду беременность Меган Маркл — жены принца Гарри, который приходится Камилле пасынком. «Да, очень рада», — ответила герцогиня, улыбнувшись.

Как пишет издание Daily Mail, принца Уэльского и его жену на прогулке по городу сопровождал еще один добровольный телохранитель — дружелюбно настроенная дворняжка по кличке Канелита. Местная любимица прибилась к городскому музею, охрану которого она теперь помогает нести. К слову, все бродячие собаки в Гаване, где весьма высок уровень здравоохранения, вакцинированы, а их когти подстрижены.

Позже Чарльз и Камилла встретятся с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Чарльз и Камилла стали первыми членами британской королевской семьи, ступившими на кубинскую землю

Ранее «ФАКТЫ» писали — новый выход на пляж: Камилла босиком, принц Чарльз — в костюме, туфлях и при галстуке.

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