В РФ экстренно госпитализирован легендарный ведущий «Утренней почты» Юрий Николаев, — СМИ

Шоу-бизнес

В Москве с закрытой черепно-мозговой травмой экстренно госпитализирован 70-летний актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом передает «Стархит».

Телеведущий находился у себя дома, когда ему внезапно стало нехорошо. Юрий Александрович упал в обморок и при падении серьезно ударился головой. Итог — многочисленные гематомы на лице и черепно-мозговая травма.

По предварительным сведениям, телеведущему поставлен диагноз «синкопальное состояние». Говоря простым языком, это означает, что человек может внезапно терять сознание безо всяких видимых причин, причем предугадать обмороки заранее невозможно. Медики говорят, что причиной подобного состояния, скорее всего, является неважное состояние сосудов головного мозга. Сейчас врачи делают все от них зависящее, чтобы восстановить здоровье Николаева. Никаких прогнозов они не дают.

Спустя некоторое сведение телеканал РЕН ТВ сообщил, что сам ведущий информацию о госпитализации опроверг. «Всем, кто знает меня и помнит меня, огромное спасибо за беспокойство о моем состоянии. Все хорошо, я постараюсь вас не подвести», — цитирует канал мужчину.

Напомним, Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году закончил ГИТИС по специальности «Актер театра и кино». Прославился на всю страну в качестве ведущего еженедельной музыкальной программы «Утренняя почта» с 1975 года по 1991 год. После этого до 2003 года он вел программу «Утренняя звезда». В последнее время также вел утреннюю передачу «Честное слово» на «Первом канале».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Николаев признался, что много лет борется с раком.

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