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- 10:54 Дали понять, что мне там не рады: Борис Акунин рассказал, почему навсегда уехал из России
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Дали понять, что мне там не рады: Борис Акунин рассказал, почему навсегда уехал из России
Известный российский писатель Борис Акунин, назвавший российского президента Владимира Путина слабым правителем, рассказал о преследованиях со стороны Следственного комитета РФ. Именно поэтому писатель, осенью 2014 года переехавший в Лондон, не бывает в России.
Об этом Борис Акунин рассказал на Youtube-канале Ирины Шихман «А поговорить». «Когда я уезжал из России в сентябре 2014 года, собирался приезжать периодически. У меня в голове такого не было, что я не буду возвращаться. Но в первый же мой приезд в декабре мне как-то недвусмысленно дали понять, что государство меня не хочет в России видеть. Что мне приезжать не надо», — рассказал писатель.
По его словам, в России выходила его книга и он приехал в Москву, давал интервью, общался с читателями, уехал обратно, а через два дня все началось… «Следственный комитет в подъезде возле моей квартиры устроил целое шоу. Они туда являлись с шумом и грохотом несколько раз, топтались возле двери. Они у бабушки-консьержки требовали сказать, куда я делся. Говорили: „Вы понимаете, что вы укрываете преступника?!“ Потом пресс-секретарь (а у них всегда какие-то клоуны работают пресс-секретарями) объявил, что Следственный комитет вызвал меня на допрос, а я скрылся за границу. Я в тот же день в паблике написал: „Але, вам от меня что-то надо? Задавайте вопросы“. Никто ко мне из них потом не обращался. Это была демонстрация, которая означала, что, Григорий Шалвович, не ездите к нам в страну. Если вы не хотите, как там лидер выразился, пыль по судам глотать. Вы же знаете, как там сейчас это делается. Заводят на пустом месте какое-то дело… У меня полно таких знакомых», — рассказал Борис Акунин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственный комитет телевидения и радиовещания не выдал разрешение на ввоз в Украину 25 книг, изданных в Российской Федерации в 2015—2017 годах. Среди них — две книги из серии «История Российского государства» Бориса Акунина,
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