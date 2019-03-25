Украина предложила России обмен заложниками: что известно

Украина

Украина предложила России обменять украинских заложников на россиян, осужденных у нас в стране. Предлагаемая формула — 25 на 25. Ранее сообщалось, что 25 российских граждан, осужденных в Украине, обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть их в Россию.

Как сообщает «Интерфакс — Украина», об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком — представителем Украины в Трехсторонней контактной группе — направили 16-ое письмо представителю России в ТКГ Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных», — заявила она. По ее словам, Украина предлагает России забрать 25 своих граждан, осужденных в Украине, и передать нашей стране 25 украинских политзаключенных. «И остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратиста», — добавила Ирина Геращенко и подчеркнула, что для этого нужно согласие российской стороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Счастье (Новоайдаровский район Луганской области) состоялась передача 60 человек, находившихся в пенитициарных учреждениях, расположенных в оккупированных районах Луганщины, на территорию, подконтрольную правительству Украины. Передача очередных 60 заключенных, которые изъявили желание отбывать сроки заключения вне оккупированных территорий, должна состояться в конце апреля.



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