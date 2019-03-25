- 12:27 На Донбассе блокируют возобновления работы важного моста: раскрыт коварный план боевиков "ЛНР"
- 12:26 РосСМИ сообщили о переходе офицера ВСУ на сторону «ДНР» и бегстве предателя из СБУ в Россию: что известно
- 12:25 «Нельзя менять главнокомандующего», — Шухевич
- 12:22 Юрий Деревянко поддержал автопробег за доступные авто в Харькове
- 12:21 Новые iPad Air и iPad mini: онлайн-трансляция презентации Apple
- 12:14 В Киеве авто на большой скорости насмерть сбило пешехода на "зебре": подробности и фото с места ДТП
- 12:11 Брижит Макрон посоревновалась в элегантности с главной звездой Китая
- 12:08 Украина предложила России обмен заложниками: что известно
- 12:02 Три украинских спортсмена стали чемпионами Европы по стрельбе
- 12:02 Люксембург – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
Украина предложила России обмен заложниками: что известно
Украина предложила России обменять украинских заложников на россиян, осужденных у нас в стране. Предлагаемая формула — 25 на 25. Ранее сообщалось, что 25 российских граждан, осужденных в Украине, обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть их в Россию.
Как сообщает «Интерфакс — Украина», об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
«Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком — представителем Украины в Трехсторонней контактной группе — направили 16-ое письмо представителю России в ТКГ Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных», — заявила она. По ее словам, Украина предлагает России забрать 25 своих граждан, осужденных в Украине, и передать нашей стране 25 украинских политзаключенных. «И остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратиста», — добавила Ирина Геращенко и подчеркнула, что для этого нужно согласие российской стороны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Счастье (Новоайдаровский район Луганской области) состоялась передача 60 человек, находившихся в пенитициарных учреждениях, расположенных в оккупированных районах Луганщины, на территорию, подконтрольную правительству Украины. Передача очередных 60 заключенных, которые изъявили желание отбывать сроки заключения вне оккупированных территорий, должна состояться в конце апреля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…