На Донбассе блокируют возобновления работы важного моста: раскрыт коварный план боевиков "ЛНР"

Украина

Украинская сторона не может приступить к восстановлению моста в Станице Луганской. Российская сторона и «власти» называемой «ЛНР» не предоставляют гарантии безопасности для ремонтных бригад. Боевики и их российские кураторы считают, что переправа должна быть широкой, а это грозит тем, что по ней может пройти тяжелая военная техника. Об этом в эфире «5 канала» заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук.

По его словам, на месте собрались специалисты, стоит и техника, но начать работы не могут из-за опасности обстрелов.

О том, что Украина готова в одностороннем порядке восстановить мост в Станице Луганской, стало известно несколько дней назад. Однако с другой стороны линии разграничения настаивают, чтобы ширина переправы составляла более 4 метров, Украина же предлагает, не более двух. Таким образом, мостом смогут пройти люди, а также проехать автомобили, однако тяжелая военная техника преодолеть переправу не сможет. Через такие расхождения договориться о режиме тишины пока не удается.

«Российская сторона, как все слышали, не дает подтверждения режима тишины. На языке не военном, это значит, что в любой момент могут произойти обстрелы наших военных — это первое. И второе: в связи с этим, наши строители, ремонтники не могут даже приблизиться к разрушенному мосту «, — пояснил Марчук.

Напомним, украинская сторона намеревалась утром 24 марта открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» на линии разграничения в Луганской области. Однако боевики «ЛНР» сразу же заявили, что не допустят этого и обстреляли позиции ВСУ неподалеку от поселка Золотое-4 из вооружения БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник прямо заявил, что не допустит открытия КПВВ «Золотое» до переговоров по этому поводу с украинской стороной в Минске.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео о том, как утром во время начала работы единственного в Луганской области КПВВ «Станица Луганская» со стороны оккупированной «русским миром» территории огромная толпа людей бежит, чтобы занять очередь на паспортный контроль для пересечения линии разграничения на Донбассе. Людям, а большинство из них пенсионеры, приходится затемно добираться до КП боевиков, чтобы в 6 утра в первых рядах оказаться на украинском КПВВ.

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