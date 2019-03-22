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Встреча Бойко и Медведчука с Медведевым: в СБУ сделали интересное заявление
Появилась реакция Службы безопасности Украины на сегодняшнюю встречу в Москве украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
На своей странице в Facebook СБУ опубликовала сообщение, в котором пообещала «в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставить правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям».
В СБУ предположили связь между визитом Бойко и Медведчука в Кремль и предупреждением теракта в Харьковском метро.
«Как отметил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак: „имеющиеся в СБ Украины материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль“. По его словам, для этого Россия открыто, жертвуя малым, чтобы заставить СБУ — по терминологии спецслужб — „переключиться на негодный объект“, чтобы способствовать приведению к власти тех, кто устраивает лично Владимира Путина», — говорится в сообщении спецслужбы.
Встреча украинских оппозицонных политиков с представителями страны-агрессора была посвящена будущему украинской газотранспортной системы. Она вызвала волну гнева в сети. Многие посчитали такой шаг государственной изменой.
Напомним, инициированный Россией проект «Северный поток-2» после реализации принесет значительный ущерб украинской газотранспортной системе. В Украине оценивают потенциальный ущерб в 12 млрд долларов и через суд хотят добиться возмещения.
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