Украина

Есть что скрывать: в погранслужбе рассказали, почему боевики не хотят открывать пункт пропуска "Золотое"

Террористы «ЛНР» продолжают блокировать пункт пропуска «Золотое» в Луганской области из-за возможного желания скрыть свои военные позиции от международных наблюдателей. Такое мнение озвучил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, речь может идти о достаточно большом количестве российской техники в направлении Луганска, сообщает ObozTV.

«Ситуация остается неизменной, к сожалению, российские террористические войска отказываются пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в данном направлении. Почему со стороны оккупантов нет пропуска на КПВВ „Золотое“, трудно сказать. Скорее всего, речь идет о том, что у террористов достаточно большие силы российской техники, возможно, даже личного состава, поэтому, они боятся, чтобы эти позиции не стали известны, в том числе и международным наблюдателям, которых россияне также не пускают на отдельные объекты», — сообщил он.

По словам спикера, представители всех украинских контрольных служб осуществляют на своих рабочих местах пропуск жителей «серой зоны». Слободян добавил, что это те люди, которые каждое утро ездят через КПВВ на работу в другие населенные пункты, а вечером возвращаются домой.

«Представители всех контрольных служб, входящих в состав Объединенных сил, осуществляют на своих рабочих местах пропуск лиц, проживающих в так называемой серой зоне. Это люди, которые работают, допустим, в Лисичанске и в других населенных пунктах, не пересекают линию разграничения, а следуют через КПВВ, чтобы утром уехать на работу, а вечером вернуться домой. Вчера было оформлено 200 таких граждан, но подчеркиваю, что они не пересекали линию разграничения», — объяснил он.

Как писали «ФАКТЫ», украинская сторона намеревалась утром 24 марта открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» на линии разграничения в Луганской области. Однако боевики «ЛНР» сразу же заявили, что не допустят этого и обстреляли позиции ВСУ неподалеку от поселка Золотое-4 из вооружения БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.

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