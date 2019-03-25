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Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано важное заявление
В Украине подтвердили, что старший прапорщик запаса Юрий Аушев, который проходил службу в Донецком областном военном комиссариате, вернулся к своей семье на оккупированную территорию Донбасса. Об этом говорится на странице Сухопутных войск в Facebook.
«Факт возвращения к семье подтверждается. Старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был уволен из рядов Вооруженных Сил Украины в запас 26 декабря 2018», — говорится в сообщении.
В сообщении говорится также, что в настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), в которую был допущен старший прапорщик Юрий Аушев.
Напомним, российские пропагандисты сообщили о переходе на сторону боевиков так называемой «ДНР» офицера ВСУ, кадрового сотрудника Донецкого областного военкомата, который якобы сообщил боевикам большой массив закрытой информации.
Также в России «засветился» еще один перебежчик — бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, уволенный с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТО СБУ за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и дискредитацию звания офицера.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно на сторону Украины перешла героиня пропаганды боевиков Светлана Дрюк, командир танкового подразделения «ДНР».
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