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Происшествия

СБУ поймала в Одессе боевика "Исламского государства" (фото)

18:02 25 марта 2019 18
иностранец
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Одесской области иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с террористической деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе приговорили к пожизненному заключению террориста «Исламского государства» Мехди Неммуша.

Как сообщили в спецслужбе, гражданин одной из стран Средней Азии незаконно прибыл в Украину, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации «Исламское государство».

На основании поддельных документов иностранец незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту.

Сейчас к задержанному применен экстрадиционный арест сроком на 40 суток.

Напомним, в Харькове СБУ поймала боевика террористической «ДНР».

Как сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Нацполиции и Госпогранслужбы раскрыли схему легализации в Украине граждан России, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, в Сирии и ИГИЛ.

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