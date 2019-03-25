- 18:02 СБУ поймала в Одессе боевика "Исламского государства"
- 17:49 Украинская «молодежка» одержала еще одну победу на Antalya Cup
- 17:47 В Германии начался необычный космический эксперимент
- 17:45 За чей счет в жилых домах устанавливают новые теплосчетчики вместо украденных?
- 17:45 Объявившего голодовку Гриба переводят в отдельную камеру
- 17:36 Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано важное заявление
- 17:25 Леся Никитюк показала, какой дерзкой была в юности
- 17:23 За неделю до выборов: лидерами рейтинга являются Зеленский, Тимошенко, Порошенко
- 17:20 В Украину не пустили двух известных актеров из России: названы фамилии
- 17:08 Дело на 26 миллионов: НАБУ закрыло расследование в отношении Портнова
СБУ поймала в Одессе боевика "Исламского государства" (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Одесской области иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с террористической деятельностью.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе приговорили к пожизненному заключению террориста «Исламского государства» Мехди Неммуша.
Как сообщили в спецслужбе, гражданин одной из стран Средней Азии незаконно прибыл в Украину, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации «Исламское государство».
На основании поддельных документов иностранец незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту.
Сейчас к задержанному применен экстрадиционный арест сроком на 40 суток.
Напомним, в Харькове СБУ поймала боевика террористической «ДНР».
Как сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Нацполиции и Госпогранслужбы раскрыли схему легализации в Украине граждан России, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, в Сирии и ИГИЛ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...