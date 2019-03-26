Не было концертов: коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица

Шоу-бизнес

Спустя десять дней после внезапной смерти Юлии Началовой ее коллеги не могут смириться со столь ранним уходом талантливой певицы. Они строят свои версии произошедшего. Многие считают, что душевные раны Юлии вызвали изменения в ее организме и спровоцировали болезни.

58-летняя певица Ольга Кормухина считает, что Началова умерла из-за невозможности высказаться, реализовать свой творческий потенциал.

«И у всех людей, которые могут гораздо больше, чем им позволяют, которые притапливают это в себе — это вылезает в виде самых страшных болезней. Зарубежные врачи уже доказали, что рак вызывают в том числе стрессы, загнанные внутрь. Как дремлющий вулкан — он потом как рванет.

Юля всю жизнь улыбалась сквозь боль. Может, даже не столько физическую, сколько душевную. Когда говорят, что человек не востребован — это вранье. Всё решают связи и деньги", — сказала Кормухина в интервью КП.ру.

Она считает, что Юлины песни не брали в ротацию на радио и телевидение, а девушка с мягким и ранимым характером не могла пробивать дорогу в шоу-бизнес локтями.

«Дураку видно невооруженным взглядом — это светлый, чистый человек. Видно же, что она не наглая, не напористая. Она не от мира сего девочка была. С небесным взглядом. И таких небо забирает раньше. Никто не знает, как сильно она настрадалась», — отметила Кормухина.

Большим ударом стала для певицы замена ее кандидатуры на «Евровидение». Юля должна была представлять Россию на песенном конкурсе, была готова песня, она готовилась. Но в последний момент ее заменили.

«Она должна была поехать на „Евровидение“. Ее заменили. Это легко пережить, как вы думаете?» — заявила Кормухина и добавила, что настоящим талантам надо умереть, чтобы их концерт увидела вся страна.

Кстати, после смерти Началовой на центральных каналах России показали ее концертное шоу.

На самом деле выступлений у певицы было не так уж много. В последнее время соглашалась на любые предложения. Особенно радовалась работе в телевизионном шоу «Один в один», где ярко заявила о себе, представив своего подопечного в разных ролях. Этот проект стал последним в жизни артистки. На съемках она терпела ужасную боль, но все равно надевала туфли на каблуках и выходила на сцену. Даже на фото видно, что нога у нее уже была немного отекшей.

О том, что Юля соглашалась на любые предложения, рассказал промоутер Сергей Лавров. По его словам, певица в основном жила на алименты бывшего мужа Евгения Алдонина, которые он перечислял на их дочь Веру.

«Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла — главное, чтобы была работа. В последний раз мы платили ей 150 тысяч рублей за концерт (2300 долларов). Вспоминаю один заказник с ней. Заказчик сказал: „Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет“. То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни», — рассказал Лавров КП.ру.

«Я согласен с Сергеем Лазаревым, который называл Юлю русской Мэрайей Кэри. К сожалению, у нас такая музыка не востребована. Продать сложно — это не попса. На корпоративах наиболее желанны „поющие трусы“ или весельчаки, как Коля Басков. Поэтому и выступлений у Юли почти не было. Плюс у нее был специфичный тембр голоса. Слишком элитарный, да и некоммерческий музыкальный жанр она выбрала. Печально, что об артисте вспоминают только тогда, когда с ним случается что-то плохое. Сейчас, конечно, ее песни слушают, они вновь поднимаются в хит-парадах — но Юле это уже не поможет», — сказал друг Началовой Егор Иващенко.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта из-за сепсиса, который развился с небольшой ранки на ноге. Певица поздно обратилась за медицинской помощью. Отец артистки Виктор Васильевич сказал, что врачи сделали все возможное, чтобы ее спасти. В первом после смерти дочери интервью он назвал виновника всех ее бед и проблем со здоровьем.

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