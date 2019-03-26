В Киеве раскрыли банду наркоторговцев-убийц (фото)

Происшествия

В Киеве правоохранители разоблачили группу наркодилеров, причастных к убийству человека. Его захоронили около одного из домов в Киевской области. Ранее сообщалось, что стоимость большой партии кокаина, задержанного в морском торговом порту «Южный» под Одессой, составила более 51 миллиона долларов.

Как сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, в рамках уголовного производства по фактам изготовления и массового сбыта наркотических веществ установлена группа наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека. Правоохранители провели ряд обысков в Киевской и Черкасской областях, в результате которых фигурантов уголовного производства изъяли 8,5 кг каннабиса, 600 г психотропного вещества амфетамин, упаковочные пакеты, весы, колбы и стеклянные емкости с остатками неизвестного вещества.

«При участии специалистов из кинологического центра ГУ Нацполиции в Киеве на месте происшествия был проведен повторный неотложный обыск, во время которого удалось установить место захоронения покойника. Тело убитого мужчины было эксгумировано и осмотрено с участием судебно-медицинского эксперта. Сомнений в совершении умышленного убийства у правоохранителей не осталось», — сообщает Андрей Лысенко.

Правоохранителям удалось установить личности погибшего, его убийцы и обстоятельства, при которых произошло преступление. На данный момент задержаны три человека, которые

помогали убийце вывезти и захоронить тело. Сам подозреваемый в убийстве объявлен в розыск.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в частном доме на Осокорках правоохранители и сотрудники спецслужбы накрыли крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию. У делков были изъяты различные психотропные вещества, которые на черном рынке стоят более 20 миллионов гривен.



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