- 13:50 В Ивано-Франковске простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом ВСУ
- 13:49 В Киеве раскрыли банду наркоторговцев-убийц
- 13:41 Найти тела с помощью дронов: родственники утонувших в Днепре молодых людей просят о помощи
- 13:31 Не было концертов: коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица
- 13:30 В Латвии сотрудник ТВ лишился работы из-за российских пропагандистов
- 13:28 Гвоздик — Нгумбу: онлайн-трансляция чемпионского боя за пояс WBC
- 13:22 Когда Британия выйдет из ЕС и выйдет ли вообще: все сценарии Brexit
- 13:16 Уничтожили командный пункт луганских боевиков: стали известны подробности блестящей операции ВСУ на Донбассе
- 13:07 На админгранице с Крымом ФСБ задержала членов "Крымской солидарности"
- 13:04 Боевики «ДНР» присвоят имя Кобзона дворцу молодежи в Донецке: в сети нашли, чем ответить
В Ивано-Франковске простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом ВСУ (фото)
Во вторник, 26 марта, в Ивано-Франковске хоронят 19-летнего украинского военнослужащего Артура Бурлаку, погибшего 22 марта на Донбассе.
Артур Бурлака служил в 10-й бригаде, 108-го батальона. 15 марта ему исполнилось 19 лет.
Провести парня в последний путь собрались десятки людей: родственники, друзей, побратимы и просто неравнодушные люди.
«Их подразделение несло службу на отдаленной позиции. Он был в отдыхающей смене. Когда к ним попытались подойти оккупанты, начался бой. Пока мы добежали до того места, он начал вести огонь из пулемета. Получил огнестрельное ранение в голову несовместимое с жизнью. Мы сразу видели в нем будущего командира, хотя это был его первый контракт. На передовой он был с нами семь месяцев», — цитирует слова старшего лейтенанта Виктора Попелюка издание «Галицький кореспондент».
Артура Бурлаку похоронят на Аллее славы городского кладбища.
Напомним, 21 марта, во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб солдат Максим Сырин, а 22 марта от пули вражеского снайпера погиб боец 24-й бригады, военный медик, 48-летний Владимир Маркевич.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт