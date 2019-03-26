Общество

В Ивано-Франковске простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом ВСУ (фото)

Во вторник, 26 марта, в Ивано-Франковске хоронят 19-летнего украинского военнослужащего Артура Бурлаку, погибшего 22 марта на Донбассе.

Артур Бурлака ​​служил в 10-й бригаде, 108-го батальона. 15 марта ему исполнилось 19 лет.

Провести парня в последний путь собрались десятки людей: родственники, друзей, побратимы и просто неравнодушные люди.

«Их подразделение несло службу на отдаленной позиции. Он был в отдыхающей смене. Когда к ним попытались подойти оккупанты, начался бой. Пока мы добежали до того места, он начал вести огонь из пулемета. Получил огнестрельное ранение в голову несовместимое с жизнью. Мы сразу видели в нем будущего командира, хотя это был его первый контракт. На передовой он был с нами семь месяцев», — цитирует слова старшего лейтенанта Виктора Попелюка издание «Галицький кореспондент».

Артура Бурлаку похоронят на Аллее славы городского кладбища.

Напомним, 21 марта, во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб солдат Максим Сырин, а 22 марта от пули вражеского снайпера погиб боец 24-й бригады, военный медик, 48-летний Владимир Маркевич.

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