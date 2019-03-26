Многодетным семьям увеличат помощь: как ее получить

Общество

С 1 апреля 2019 в Украине увеличивается помощь многодетным семьям. Правительство будет выплачивать родителям на каждого третьего и последующего ребенка ежемесячно 1700 гривен. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится 6 лет.

О том, как получить выплату, разъясняет министерство социальной политики.

«Для того, чтобы оформить пособие на ребенка, маме или папе следует обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег. При себе также необходимо иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно, и свидетельства о рождении детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что выплаты будут осуществляться через «Укрпошту» или уполномоченный государством банк (по выбору семьи). Если семья получает ежемесячное пособие при рождении, она может предоставить реквизиты банковской карты, на которую зачисляются 860 гривен.

В министерстве поясняют, что помощь стоит оформить, даже если ребенку 5 лет. За год государство выплатит 20 400 гривен на третьего и каждого последующего ребенка.

Как сообщили в министерстве, доплата касается не только тех, кто родил или родит ребенка в этом году. Каждая семья, имеющая удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительную помощь на ребенка. Если в семье четверо детей, двоим из которых еще нет 6 лет, государство выплатит на каждого из них по 1700 гривен. Это дополнительно к ежемесячным 860 гривням помощи при рождении ребенка.

В Украине пока насчитывается 160 тысяч многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до 6 лет. Правительство для поддержки рождаемости в стране планирует до конца года выплатить таким родителям более 2,4 млрд. гривен финансовой поддержки.

Напомним, в 2019 году в Украине заработала программа «Муниципальная няня». Сумма компенсации молодым родителям по этой программе составляет 1626 грн ежемесячно. При этом не отменяются декретные выплаты и другие виды помощи.

Правительство Украины также планирует компенсировать родителям часть расходов на развитие детей — посещение детского сада, участие в кружках и т. д. Соответствующая программа заработала с января 2019-го года.

Как сообщали «ФАКТЫ», если с рождением двойни семья стала многодетной (трое и больше детей), то ежемесячная государственная помощь будет выплачиваться на обоих новорожденных.

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